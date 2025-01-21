這個冰雪季，出游人次有望達5.2億

中評社北京1月21日電／據人民網報導，感受刺激的雪道馳騁，欣賞精美的冰雕雪雕，體驗不同的地域文化……這個新冰雪季，冰雪旅遊持續走熱，消費熱力十足，帶動民宿、餐飲、特產銷售等行業發展，冰雪休閑旅遊人數和旅遊收入較上個冰雪季有望大幅增長。



進入冬季，冰雪旅遊明顯升溫，成為人們出游的熱門選擇。最近，各地冰雪景區、滑雪場、冰雪樂園等迎來接待高峰，呈現一派火熱景象。



中國旅遊研究院發布的中國冰雪旅遊發展報告（2025）顯示，2023—2024冰雪季我國冰雪休閑旅遊人次4.3億，冰雪休閑旅遊收入5247億元。2024—2025冰雪季我國冰雪休閑旅遊人次有望達5.2億，旅遊收入有望超過6300億元。



旅遊選擇豐富



需求加速釋放



一邊欣賞霧凇景觀，一邊享受溫暖的圍爐煮茶，在吉林阿什霧凇觀賞帶，吉林省文化和旅遊廳攜手巨量星圖推出的“雪境露營”活動，吸引了超過5.5萬遊客參與，線上整體曝光量超10億。



進入冰雪季，吉林舉辦了多場活動，長春市文化廣播電視和旅遊局相關負責人表示，2024—2025雪季，長春推出冰雪體育、冰雪研學、冰雪演藝、冰雪商貿等多個板塊、300餘項主題活動，做好冰雪與文體商旅融合，帶動冰雪旅遊持續升溫。



璀璨精美的花燈和形態各異的冰雕、雪雕引得遊客紛紛合照打卡，川劇變臉、舞龍舞獅等文藝節目輪番上演……在新疆生產建設兵團第八師石河子市“北緯44°夢幻冰雪”活動啟幕現場，掌聲、歡笑聲不斷，來自全國各地的遊客體驗冬游新疆的樂趣。