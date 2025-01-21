餐館老板變美食博主　幫攤主衝“業績”

內蒙古餐館老板王皓晨（左）在給小吃攤主拍視頻。（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月21日電／據人民網報導，餐館老板轉型美食博主，留學生歸國從事英語導游，研學講師帶團游古建……幸福生活不會從天而降，而是要靠實幹奮鬥創造出來。中國式現代化的新征程上，每一個人都是主角。即日起，本版推出“民生一線·身邊的增收故事”欄目，講述普通人順應經濟社會大勢，奮力增收致富的生動故事，激發廣大群眾奔向美好生活的幹勁、闖勁。



——編 者



臨近春節，內蒙古鄂爾多斯市東勝區的大街小巷，總能見到王皓晨的身影。



“老池，啥時候回家過年？最近生意咋樣？”晚上9點，東勝區佳泰市場人頭攢動，王皓晨來到一個烤串攤前，一邊調試相機，一邊和攤主熱絡交流。



“今年生意挺好，打算早走幾天。”見他過來，老池笑得合不攏嘴，“自從你給拍了視頻，人一下子就多了起來，收入比去年至少翻了一番。”



今年29歲的王皓晨，是短視頻平台的美食博主，也是當地3家烤肉店的老板。於他而言，做博主不僅拓寬了自己的收入渠道，還幫助許多小吃攤販增加了收益，可謂兩全其美。



餐館老板為什麼會成為美食博主？故事要從3年前講起。



當時，熱愛美食的王皓晨，打算在東勝區開一家烤肉店。從裝修設計、菜品研發到服務運營，他精心籌備了大半年，原以為萬事俱備，卻被現實潑了一盆冷水。“開業幾個月，顧客大多靠熟人推薦，生意不溫不火，和預期差很遠。”王皓晨說。



投放廣告、邀請網紅探店、策劃促銷活動……為了拓展客源，王皓晨花費近10萬元，把各種推廣手段幾乎試了個遍，“人氣確實更旺了，但持續時間都不長。細算下來，不僅沒賺到錢，還交了不少‘學費’。”