導游任天琢（右二）帶外國遊客在浙江紹興感受年貨大集。（圖片來源：人民日報） 中評社北京1月21日電／據人民網報導，“太美了！”浙江紹興市上虞區，幾名外國遊客踏上曹娥江游船，一路航行，一江兩岸的山林、古建築和遠處現代化的高樓大廈，盡收眼底。



“這把剪刀上一定有高科技！”來自南非的遊客考斯發出驚呼。臨近春節，“漫游娥江”主題游船貼著窗花，還帶來非遺新體驗：紹興市非遺剪紙代表性傳承人胡大龍寥寥數剪，一只蝴蝶仿佛要展翅高飛。如何折叠、如何運剪？英語導游任天琢當起翻譯，手把手帶外國遊客體驗剪紙技藝。



“春節就要到了，家家戶戶都在準備年貨。”跟隨任天琢的腳步，大家又來到了上虞中華風情街街區。紅燈籠、中國結，“上虞尚品·共富市集”現場裝飾一新。米酒、年糕、春聯……濃濃的年味撲面而來。



正氣凜然的關公、身披鎧甲的孫悟空……面塑檔口，整齊碼放了幾十個卡通面人。老師傅以麥芽糖和面粉為原材料，加入各種顔料，手握面團，拈著竹簽，再配上一把竹刀，巧手來回游走，一個個靈動鮮活、神采飛揚的作品便成形了。“能不能給我也捏一個？”來自澳大利亞的遊客基思說。



身著漢服、頭戴簪花，一群女性遊客以身後的古建築為背景，打卡拍照。盤發、梳髻、插簪、戴花……英國遊客愛麗絲在任天琢和手藝人的幫助下，擁有了一頭精致的簪花造型。“從設計、盤發到搭配、固定，每個步驟都展現了中國傳統美學。”任天琢說。



走近一家檔口，只聽一聲吆喝，製作年糕的師傅掄著大木槌，一下下地敲打著缸裡的年糕團。看到這一幕，澳大利亞遊客凱斯也躍躍欲試。“中國的年糕原來是這麼製作出來的。”抹了把頭上的汗珠，凱斯一臉興奮。



“今年是申遺成功之後的第一個春節，許多遊客都想來感受中國的年味。”任天琢說，自己在海外賬號發布春節的內容後，不少遊客主動聯繫。為此，他提前謀劃，精選線路和活動，讓外國遊客生動感受中華傳統文化的魅力。