2024年國內油氣產量當量首超4億噸

中評社北京1月21日電／據人民網報導，國家能源局20日發布數據顯示：2024年，國內油氣產量當量首次超過4億噸，連續8年保持千萬噸級快速增長勢頭。其中，原油產量達2.13億噸，相比2018年增產2400萬噸；天然氣產量2464億立方米，近6年年均增長130億立方米以上。



蒼茫戈壁，石頭縫裡“擠”油，新疆吉木薩爾國家級陸相頁岩油示範區2024年累計產量突破100萬噸，成為首個年產突破百萬噸的國家級示範區；四川盆地，常規氣、致密氣及頁岩氣等領域勘探亮點紛呈，天然氣年產量突破700億立方米，近6年年均增產超40億立方米；蔚藍大海，我國海上最大油田渤海油田原油日產突破10萬噸、首個深水高壓氣田“深海一號”二期天然氣開發項目順利投產……



2024年，我國持續提升油氣勘探開發力度，交出亮眼成績單。老油田持續穩產，我國最大油氣田中國石油長慶油田累計生產油氣當量突破10億噸。海洋、非常規油氣成為上產“主陣地”。2024年海洋油氣產量當量超8500萬噸，其中原油產量連續5年增產超200萬噸；頁岩油產量快速提升至600萬噸，同比增長超過30%；頁岩氣產量保持250億立方米以上規模；深層煤岩氣產量僅用3年時間快速提升至25億立方米，成為天然氣增產新亮點。