煉就遙感成像的“火眼金睛”

中評社北京1月21日電／據人民網報導，李樹濤，1972年生，遼寧淩海人。湖南大學黨委常委、副校長兼機器人學院院長，國家自然科學基金委創新群體負責人。長期從事智能融合感知領域的研究工作，獲國家自然科學獎二等獎2項、國家科技進步獎二等獎2項、國家級教學成果獎二等獎1項。



太空中一顆顆人造衛星包圍著地球，織成了一張覆蓋全球的“天網”，大到山丘、河流，小到村居、街道，都可以清晰觀測。在過去，受制於單位時間內空間與光譜信息的采樣極限，遙感成像一直難以獲取高空間分辨率的高光譜圖像。



湖南大學教授李樹濤（見圖右四，蔣乾坤攝）帶領團隊攻克多模圖像融合與高分辨率高光譜成像等關鍵技術難題，為推動我國遙感成像技術發展作出重要貢獻。



強化技術攻關，獲取物質精細光譜



“高分辨率高光譜成像與識別，就像煉就‘火眼金睛’一般，能夠獲取物質的精細光譜‘指紋’，進而精準識別物體材質與成分。”李樹濤說。1998年，我國高分辨率成像技術研究還沒有起步，當時在湖南大學攻讀博士學位的李樹濤，對此產生了濃厚興趣。



在國外從事博士後研究期間，李樹濤敏銳地意識到，多源圖像融合理論方法在遙感對地觀測領域具有重要的應用價值，能有效滿足國防安全、環境監測、農業管理等領域的需求。



方向雖然明確，但突破之路卻很艱難。受制於單位時間內空間與光譜信息的采樣極限，過去的遙感成像手段難以獲取高空間分辨率的高光譜圖像。通俗來說，想看清物體的空間大小和形狀，就難以看清物體具體的材質；想看清材質，就會犧牲空間大小和形狀。