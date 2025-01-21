推動上海合作組織繼續走在時代前列

中評社北京1月21日電／據人民網報導，中國和柬埔寨是守望相助、命運與共的鐵杆朋友，又同為“上海合作組織大家庭”成員。中國是上海合作組織創始成員國，柬埔寨2015年成為上海合作組織對話夥伴。雙方秉持人類命運共同體理念，弘揚“上海精神”，與其他夥伴一道，推動上海合作組織不斷發展壯大，成為國際和地區事務中重要建設性力量。



2024年12月3日，中共中央總書記、國家主席習近平在北京同對中國進行正式友好訪問的柬埔寨人民黨主席、參議院主席洪森舉行會談。雙方重申攜手打造高質量、高水平、高標準的新時代中柬命運共同體的堅定決心，表明致力於做世界的和平力量、發展力量、進步力量的共同願望。中柬兩國在上海合作組織框架下的密切協調與合作，正是上述重要共識的生動體現。



中柬是維護和平穩定的同路人。中國和柬埔寨堅定支持彼此維護主權和領土完整等核心利益，共同倡導雙贏、共贏，反對冷戰思維、零和博弈，堅定維護地區和平穩定。兩國攜手促進上海合作組織與東盟等加強交流合作，匯聚起維護地區和平穩定的團結力量。中方將以擔任上海合作組織2024至2025年輪值主席國為契機，同柬埔寨等“上海合作組織大家庭”成員一道，制定好上海合作組織下一階段發展戰略，並結合中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，發出在重大國際和地區問題上的共同聲音，共同捍衛二戰勝利成果，守護來之不易的和平與安全。



中柬是促進共同發展的實幹家。兩國以落實新版命運共同體行動計劃為主線，加強共建“一帶一路”倡議和柬埔寨“五角戰略”高質量對接，合作成效顯著。兩國“鑽石六邊”合作架構不斷充實，“工業發展走廊”和“魚米走廊”建設穩步推進，重點合作項目持續落地見效，在減貧、農業、糧食安全、公共衛生、綠色經濟、數字經濟等領域合作不斷深化。中國連續多年成為柬埔寨最大外資來源國和最大貿易夥伴，助力當地基礎設施互聯互通整體實現跨越式發展，為柬埔寨經濟發展和民生改善帶來實實在在的好處。中柬將同其他夥伴一道，圍繞2025年“上海合作組織可持續發展年”主題，推進共建“一帶一路”同地區國家發展戰略高質量對接，為區域經濟發展注入正能量，為地區國家推進現代化帶來新機遇。