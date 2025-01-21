日本續收水　日圓拆倉美股勢危

日本最快在本周再加息，推動日圓兌美元匯價止跌回升，將導致日圓套息交易平倉潮重現。（大公報） 中評社香港1月21日電／踏入2025年，美國股債持續受壓，除了通脹升溫促使聯儲局暫停減息之外，日本最快在本周再加息，推動日圓兌美元匯價止跌回升，借入平錢的日圓套息交易將要大舉拆倉，隨時觸發大規模金融資產套現潮，令近月走勢轉弱的華爾街股市將雪上加霜。



大公報報導，美國去年12月的核心消費物價指數按年上升3.2%，比11月3.3%的升幅，回落0.1個百分點，美股表現亢奮，道指單日反彈逾700點，但這不能確定通脹已受控，尤其在特朗普政府關稅政策影響之下，通脹上升壓力逐步加劇，不少分析預期聯儲局將會暫停減息，觀察通脹未來走勢。若然未來兩季繼續保持穩定，相信最快下半年才會再度減息。反之，通脹持續加劇的話，聯儲掉頭加息的機會很大。因此，目前美國利率走勢存在很大變數，令美股美債易跌難升。



禍不單行的是，日本央行持續收水，醞釀進一步加息支撐貨幣匯價，特別是在美息尚未回升之前，加速推進利率正常化步伐。早前日本央行行長植田和男暗示，如果工資升幅擴大支持消費，並讓企業提高商品及服務價格，將會進一步加息。事實上，日圓兌美元匯價已連跌多年，在2023年及2024年分別下挫7%及10%，貨幣持續大幅貶值，對日本經濟弊多於利，令企業投資及私人消費長期不振，支撐日圓匯價回升具有迫切性。



日債息急抽升 恐驚現黑天鵝



不過，日本央行加快加息，可能衍生出新危機。近日美歐債跌浪席捲日本債市，日本國債價格受到拖累而急挫，債息則顯著抽升，其中日本10年期國債息一度上升至1.255厘，為2011年4月以來最高，而日本40年期國債息更曾創出2.755厘新高，為日本政府在2007年首次發行40年國債以來最高息率。日本債價下跌、債息上升之下，持有大量自身國債資產的日本政府將首當其衝，蒙受債價下跌損失的同時，發債成本及債息支出亦告大增，市場開始關注日本債務問題。在發達經濟體之中，日本政府債務比重最高，相當於GDP的260%。當心日本利率持續上升，長期超低息的環境大逆轉，再加上日本政經不穩，不排除引爆債務風暴。這是繼美債危機之外，有可能成為2025年另一只金融黑天鵝。



值得留意的是，有市場調查顯示，超過七成經濟分析家預期本周日本央行將會加息0.25厘，將導致日圓套息交易平倉潮重現，即沽售股債等金融資產，套取資金以償還日圓借貸。因此，近日日圓兌美元一度升破155，見一個多月高位，而日股也受到沽壓，日經平均指數曾回落至逾兩個月低位。同時，日圓匯價表現與華爾街股市走勢關連性甚高，日圓愈貶，美股愈升。反之，一旦日圓匯價掉頭回升，美股有可能出現大規模套現潮。



美或加息 華爾街受裡外夾擊



華爾街股市正面對雙重夾擊，一方面是聯儲局可能掉頭加息，另一方面則是日本利率正常化步伐加快，套現潮引發衝擊波不容低估，令美股出現無序下跌風險驟增。