1月20日外交部發言人毛寧主持例行記者會

2025年1月20日外交部例行記者會。（圖片來源：外交部） 中評社北京1月21日電／據外交部網站報導，新華社記者：1月17日，上合組織秘書長葉爾梅克巴耶夫到任招待會在京舉辦，會上葉爾梅克巴耶夫秘書長表示，上合組織秘書處今年工作的重中之重就是要支持中方主席國工作，保障2025年在中國舉辦的峰會取得圓滿成功。發言人對此有何評論？



毛寧：中方祝賀葉爾梅克巴耶夫秘書長履新，將一如既往為秘書長履職提供便利，支持秘書處加強自身建設，為上合組織各領域合作提供更有力保障。



中國視上合組織為外交優先方向，願同其他成員國和秘書處一道，踐行“弘揚‘上海精神’：上合組織在行動”的主席國口號，主辦一屆友好、團結、成果豐碩的上合組織峰會，擘畫發展藍圖，充實合作舉措，完善運作機制，推動上合組織高質量發展，為本地區人民帶來更多福祉，為世界和平與繁榮作出積極貢獻。



總台央視記者：據報導，國際貨幣基金組織（IMF）首席經濟學家古蘭沙表示，中國通報2024年經濟增長5%，超出IMF預期，是一個“驚喜”，IMF還上調了2025、2026年中國經濟增長預期。中方對此有何評論？



毛寧：2024年，中國經濟順利實現增長目標，經濟總量首次突破130萬億元，增量相當於一個中等國家一年的經濟體量。這是中國經濟韌性和潛力的體現，也是中國帶給世界的信心。



中國將錨定高質量發展和高水平開放，保持經濟持續向上向好的趨勢，為世界經濟帶來更多“驚喜”。



路透社記者：TikTok已恢復在美服務，並提及特朗普所作努力。但特朗普稱他希望達成一份協議，讓美國以合資模式擁有TikTok50%的股份。中方對同特達成協議是否持開放態度，將會達成何種協議？



毛寧：TikTok在美國運營多年，深受美國用戶喜愛，為促進美國內就業、拉動消費發揮了積極作用。希望美方能夠認真傾聽理性聲音，為各國市場主體在美國經營提供開放、公平、公正和非歧視的營商環境。