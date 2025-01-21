人類向著聚變能源開發邁出一大步

1月20日拍攝的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）控制大廳。新華社記者 周牧 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京1月21日電／據新華社報導，有中國“人造太陽”之稱的全超導托卡馬克核聚變實驗裝置（EAST）20日在此間創造新世界紀錄——首次完成1億攝氏度1066秒“高質量等離子體運行”。這是中國科研團隊向著聚變發電的未來邁出的一大步，也是人類向著清潔能源未來邁出的一大步。



1億攝氏度1000秒穩態長脈衝高約束模等離子體運行，這些關鍵詞共同組成的是聚變研究中一個里程碑式的門檻。



“1000秒”的意義之所以重大，在於長脈衝高約束模達到1000秒，充分驗證了聚變裝置的系統集成能力和高參數等離子體穩態運行。這是未來聚變堆持續發電的基礎。



此次新紀錄由中國科學院合肥物質科學研究院等離子體物理研究所的科研團隊創造，比他們在2023年創造的世界紀錄——穩態高約束模式等離子體運行403秒，足足多了600多秒。



中國“人造太陽”再創新紀錄不僅點燃了科學島上的一個不眠夜，也讓國際聚變科研界“燃”了起來。



EAST之所以被稱為“人造太陽”，是因為其擁有類似太陽的核聚變反應機制。包括中國團隊在內，全球都將“人造太陽”作為解決人類能源問題的“終極答案”之一。



由於實現核聚變的原材料在地球上極豐富，且排放無污染，如果能利用可控核聚變反應在地球上造出一個“太陽”，人類就如同擁有了一座原料不竭且無污染的發電廠，從而實現水清天藍、能源永續。



核聚變能開拓的想象空間，遠不止“發電”這麼簡單。在世界多部科幻小說、科幻電影中，核聚變飛船頻頻出現，成為宇宙航行的利器。



在現實中，科學家們告訴記者，核聚變飛船並非空想，人類未來確實有可能利用核能這種高效能源飛出太陽系，成為真正的太空文明。