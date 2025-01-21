富權：“報復性刪凍預算”恐會引發負面後果

中評社香港1月21日電／澳門新華澳報21日發表富權文章：“報復性刪凍預算”恐會引發負面後果。以下為文章內容。



台灣地區“立法院”昨日繼續審查二零二五年度《“中央政府”總預算案》，朝野激烈攻防。通案部分，中國國民黨和民眾黨“立委”已於上週五聯手刪除九百三十九億多元（新台幣，下同），約占總預算的百分之三。尚有朝野黨團共三千二百九十六案待協商，要趕在休會前完成表決。但因民進黨黨團總召柯建銘在上周朝野協商時，不斷冗長發言，導致無法有效實質討論，最後不歡而散。國民黨黨團為確保總預算能於休會前完成三讀，內部先行討論減少案量後，再與民眾黨黨團協商，最終藍白提六百八十一案。



但在昨日，柯建銘卻突然提案，將民進黨所有預算提案“全數撤案”，這被解讀為故意難堪藍白黨團。一方面，是在民進黨黨團撤案後，剩下在野黨黨團的刪凍預算提案，導致無法進行“包裹式”表決，而是每一案都要表決，因而阻慢表決進度，實際上截至昨日下午五時半，僅處理完二百二十五案，因而必須“挑燈夜戰”，甚至在“立法院長”韓國瑜已經率領祝賀團赴美出席特朗普就職禮，只得江啟臣副院長獨自主持表決，可能體力不支下而未能全部完成所有提案的表決。



另一方面，由於民進黨黨團撤下其提出的十案、針對在野黨版本所提出的對案十二案，這就導致在整個“立法院”表決的刪凍預算提議案，都是由在野黨團提出，與民進黨黨團完全無關。日後因為各項預算尤其是攸關民生的預算因為被刪凍而發生負面後果，傷害普羅大眾的切身利益時，民進黨就可以跳出來大叫，這是在野黨“惹的禍”，與民進黨無關，就可輕易地將民眾本來對民進黨當局施政失當的不滿情緒，轉移到國民黨與民眾黨的身上，力圖在“二零二六”以至“二零二八”的大選中，消弭“下架民進黨”的民意，以險中取勝。



誠然，在野黨黨團提出的許多刪凍預算項目，是很有必要的，而且可能也不會影響到民眾的日常生活利益，因而有必要揮起大刀，大力刪凍。比如，“黨產會”的預算在刪減後，就等於是斬斷民進黨當局要在財務時對國民黨進行“抄家滅族”式的清剿的“黑手”。又如，刪減各個部會的宣導費，就可讓挑起朝野惡鬥，破壞兩岸關係的民進黨側翼“1450”網軍陷入“無米之炊”。再如，刪減陳時中的特支費，就是對其種種劣行的懲戒。還有許多，一時難以盡列。



但似乎是國民黨和民眾黨黨團“殺得紅了眼”，對於一些可能會影響到民眾生活以至切身利益的項目，也進行刪凍，就可能會引發不良後果了。刪凍這些項目，表面上看是懲戒了民進黨當局，但由於其施行涉及民眾的日常生活，因而刪凍就成為“雙面刃”，既砍了民進黨當局，也將會傷害到自己。

