中評鏡頭：西安書院門　文化與年味的碰撞

臨近春節，西安書院門步行街濃濃年味（中評社 馬一鳴攝） 中評社西安1月26日電（助理記者 馬一鳴）隨著蛇年春節的臨近，西安書院門步行街一如往年，成為古都西安年味最濃鬱的年貨集市，吸引著眾多市民和遊客前來選購。這條歷史悠久的文化街，也以其獨特的文化魅力和豐富的年貨選擇，成為了西安新春佳節的一道亮麗風景線。



西安書院門步行街是一條充滿文化韵味的歷史街區，位於古城南城門（永寧門）東側，西起南大街，東至碑林博物館，因明清時期的著名學府——關中書院而得名。關中書院是明、清兩代陝西的最高學府，也是全國四大著名書院之一，西北四大書院之首。它始建於明萬歷三十七年（1609年），由馮從吾等人創辦，曾是關學思想的重要傳播地。關中書院的建築規模宏大，整體呈四進院落式布局，曾培養了大量學者，對關中地區的文化發展產生了深遠影響。街道兩旁是古色古香的仿古建築，青石板鋪就的路面，高大的槐樹和紅漆格子門，營造出濃鬱的古風氛圍。書院門步行街以文化藝術品為主，店鋪林立，售賣文房四寶、名人字畫、碑帖拓片、古玩玉器、剪紙、皮影等特色工藝品。



臨近春節，走進書院門步行街，滿街的紅春聯和福字將過年的氛圍拉滿。民間書法愛好者們現場揮毫潑墨，書寫著對新春的祝福。這些春聯不僅有傳統的楷書、行書，還有古文字，讓人忍不住駐足欣賞。今年的書院門年貨集市，蛇年特色產品備受青睞。在書院門古玩城內，中評社記者被一個蛇字形狀的福字所吸引，此福字一筆即成，行雲流水，攤位前的老藝術家告訴中評社記者，這個福字是他專為蛇年春節設計的。年畫也是春節期間不可或缺的裝飾品，書院門的年畫攤位上，各種傳統和創意年畫琳琅滿目，還有融合了現代設計與傳統元素的“蛇寶寶”年畫，調皮的、可愛的、抽象的，讓人目不暇接。



西安書院門步行街以獨特的文化魅力和豐富的年貨選擇，成為人們新春佳節的熱門打卡地。在這裡，人們不僅能購買到心儀的年貨，更能沉浸式地感受傳統文化與現代生活的完美融合，體驗一場古韵新風裡的新春盛景。而對於遊客而言，書院門年貨集市不僅是一個購物的好去處，可以購買到創意十足的文創“肉夾饃”玩偶和具有內涵的藝術品，更能夠感受西安深厚的文化底蘊。

