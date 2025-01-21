﻿新春花車巡游　冠軍舞團跳“水舞”

左圖：本地街舞隊伍Chestroll Dance Crew將在新春花車巡游上表演以水為主題的舞蹈。右圖：香港跳繩代表隊將在花式跳繩融入繞繩及翻騰元素。（大公報） 中評社香港1月21日電／新春花車巡游將於農曆大年初一（1月29日）晚舉行，各本地表演隊伍正密鑼緊鼓準備，包括首次參加新春匯演的街舞隊伍Chestroll Dance Crew，成員由商業排舞師及全職舞蹈老師、大學生及上班族等組成。鄭晴打聽到，表演將以水為題，展示在韓國比賽時奪冠的舞技，重現舞者以肢體動作合組“花船”的一幕。



大公報報導，本地表演隊伍Chestroll Dance Crew，於2018年底成立，過去六年以來，隊伍於世界舞蹈大賽中屢獲殊榮，包括榮獲2019及2023年的世界舞蹈大賽香港站冠軍，以及2024年韓國HARU Competition冠軍。



隊伍總監、著名排舞師黃晉洋（Oceann）曾經與姜濤和張敬軒等歌手合作，富有大型演出經驗。他透露，今次舞蹈表演以水為題，突顯成員連貫流暢的“水系”質感編舞，25位成員將原有表演濃縮成1分45秒的精華，同時隊員會與現場觀眾互動，引領觀眾感受沉浸式表演。



另一表演隊伍，是香港跳繩代表隊，合共24人，包括何卓錡和李俊明，將會表演在2024巴黎奧運舞台的高難度招式。李俊明透露，新春匯演中將在花式跳繩融入繞繩及翻騰元素，何卓錡告訴記者，將展示觀賞性較高的舞蹈交互繩，糅合街舞及跳繩的新派跳繩項目，大家萬勿錯過啦！