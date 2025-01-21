國產大型無人機首次實現量產交付

1月20日，停放在交付現場的大型無人機鴻雁（HY100）。（圖片來源：新華社） 中評社北京1月21日電／據新華社報導，1月20日，我國首款起飛重量5.25噸、最大載重1.9噸的大型無人機鴻雁（HY100）在新疆石河子市天域航通石河子生產基地成功實現量產下線，其中3架順利向客戶完成交付，這也是我國國產大型無人機首次實現量產交付。



記者在現場看到，剛剛量產下線的5架大型無人機鴻雁（HY100）停放在機庫中，其中3架於當天交付客戶，分別用於農林植保、空運物流等領域作業。鴻雁（HY100）為固定翼大型無人機，是天域航通科技有限公司自主研發的大型無人機系統，由無人機和地面指揮站共同組成，最大起飛重量5.25噸，最大商載1.9噸，最大航程1800公里，最大航時10.6小時，可保持真高4米持續穩定長航時飛行，具有完全自主知識產權。



相較其他類型的無人機，大型無人機載荷更大，作業範圍更廣，飛行高度更靈活，能與小型無人機等其他低空航空器形成良好互補。“比如農藥噴灑作業，我們的飛機翼展超過18米，最多能實現一天作業24萬畝。”天域航通科技有限公司總經理於陽說。



“大型無人機鴻雁（HY100）實現量產交付，將進一步豐富我國無人機市場產品類別，為低空經濟發展培育新質生產力。”工信部裝備二司航空處處長譚小衛說。



據瞭解，大型無人機是指最大起飛重量超過150千克的無人駕駛航空器，在農林植保、物流運輸、空投空送、應急救援等方面有著廣泛應用場景。