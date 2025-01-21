手機國補開啟，首日市場反應如何？

1月20日，顧客在成都招商花園城小米之家店購物。新華社記者李倩薇 攝（圖片來源：新華社） 中評社北京1月21日電／據新華社報導，1月20日，手機、平板、智能手表（手環）購新補貼在全國開始陸續實施的第一天。市場情況怎麼樣？消費者反響如何？記者走訪了北京、湖北、四川等首批上線地區，進行一線探訪。



“國家補貼15%”“手機單品至高補貼500元”——打開京東App，手機等數碼產品國家補貼服務窗口格外醒目。“蹲國補好久了，就等著優惠來了買手機呢。”20日一早，北京市民李先生就迫不及待地用國補優惠下單了一台小米手機。



他還展示了領取補貼的界面截圖，僅需兩步：去“京通”小程序領取並復制資格碼、在平台綁定後即可享用補貼。“整個流程操作下來就幾分鐘，非常方便。”



記者注意到，為了讓消費者更清楚國補怎麼領，平台紛紛推出線上指引，流程一目了然。操作步驟也相對簡化，自動讀取、智能識別等方式大大減少了信息的手工錄入和重復錄入。



京東有關負責人告訴記者，手機國補開啟首日，北京、湖北、江蘇、浙江、陝西國補活動已全面上線。數據顯示，截至20日中午12點，國補上線地區的手機產品銷量環比增長200%、平板增長300%、智能兒童手表增長100%；價格在3000元至4000元的手機最為熱銷。



20日淩晨1點多，一台vivo手機已由順豐配送到杭州市蕭山區的關先生手中，成為天貓手機國補第一單。即日起，浙江、江蘇在天貓開啟了手機等數碼產品國家補貼，可叠加平台至高24期免息權益。廣東、上海、海南、山西、吉林、福建等地區陸續上線中。



線上平台“熱度飆升”，線下門店“熱氣騰騰”。



雖然是工作日，上午9點多，北京市西城區蘇寧易購廣外店的數碼產品專區已經聚集了一大波顧客，大家都等著10點國補準時上線後拿下提前看好的心儀產品。