河南扎實開展醫保基金領域腐敗問題專項監督

河南省南樂縣紀委監委強化“室組”聯動，對全縣定點醫療機構醫保基金使用情況進行全面體檢，督促行業主管部門嚴格履職盡責。圖為該縣紀委監委“室組”聯動監督組開展監督檢查。李艶飛 攝（圖片來源：中央紀委國家監察網） 中評社北京1月21日電／據中央紀委國家監委網報導，醫保基金是“救命錢”，關乎人民群眾切身利益。河南省紀委監委立足“監督的再監督”職責定位，堅持“室組”聯動，開展醫保基金使用中的腐敗和不正之風問題專項監督，督促各相關部門切實扛牢責任，管好用好守好醫保基金，加強監督執紀執法，嚴肅查處欺詐騙取、違規獲取醫保基金以及監督管理中存在的腐敗和不正之風問題，切實維護醫保基金安全運行，保障人民群眾生命健康權益。



協同聯動聚合力，全鏈條壓實各方責任



“這個藥以前賣多少錢？帶量採購之後，各類集采藥品能買到嗎？”近日，河南省三門峽市湖濱區紀委監委緊盯醫保基金、醫保藥品、檢查診療收費等風險環節，通過實地察看、查閱資料、體驗就診過程、走訪患者等方式，對全區56家醫療機構、24家定點社區衛生服務中心（服務站）進行專項監督檢查。



醫保基金既關乎社會穩定，也關乎千家萬戶的幸福。2023年年底，河南省紀委監委部署開展醫保基金使用中的腐敗和不正之風問題專項監督，圍繞欺詐騙保、違規套保、基金失管等問題，制定監督方案，建立工作台賬，明確責任單位、時間表和路線圖，著力守護好人民群眾的“看病錢”“救命錢”。



為壓緊壓實專項監督工作責任，省紀委監委推動省醫療保障局扛牢行業牽頭部門主體責任，建立醫保局黨組和派駐衛健委紀檢監察組“雙專班”工作機制，定期開展“組組”會商，共同梳理問題，有效貫通主體責任、監督責任；推動各級黨委、政府強化屬地責任，層層傳導壓力、壓實責任，形成全省上下一盤棋的有力格局。



“醫療、醫藥行業特殊、情況複雜、專業性強，專項監督涉及全省醫療衛生機構3.6萬個，醫藥企業、零售藥店8.1萬個，任務艱巨。”省紀委監委第一監督檢查室相關負責人介紹，針對這一特點，全省紀檢監察機關注重協同聯動發力，聯合公安、衛健、醫保、市場監管等部門建立“數據共享、線索互移、聯查聯辦”機制，在“查、管、辦”上形成鏈式整治模式。



“請出示近一個月出院病人的醫保結算單，並調取近三個月以來的醫保刷卡記錄……”近日，上蔡縣紀委監委聯合醫保、衛健、市場監管等部門成立3個專項督查組，深入醫院、藥店等場所開展監督檢查，重點檢查定點醫院是否存在偽造患者信息結算、掛名住院、不合理檢查檢驗等行為，檢查定點零售藥店是否存在違規銷售生活用品、開藥變現、串換藥品等違規使用醫保基金問題。針對督查中發現的問題，現場指出、及時反饋，“一對一”開出整改清單，明確整改時限，壓實整改責任，築牢群眾健康安全屏障。