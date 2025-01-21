湖北探索設立“廉情前哨”

中評社北京1月21日電／據中央紀委國家監委網報導，“經研究決定給予鳳梁村黨支部書記兼村委會主任吳某某撤銷黨內職務處分……”近日，湖北省枝江市百里洲鎮鳳梁村舉辦“陽光反饋會”，鎮紀委工作人員現場宣讀處分決定。吳某某案的查處，源於鳳梁村“廉情觀察員”上報的一條廉情信息。



此前，鳳梁村“廉情觀察員”王林峰走訪時瞭解到，村民王某收到了村委會車棚改造項目的工程款，而該項目實際施工者並非此人，王林峰將該問題線索上報鎮紀委。鎮紀委隨即開展調查，查閱鳳梁村近3年財務資料，走訪村幹部、周邊群眾、施工人員，發現時任該村黨支部書記兼村委會主任吳某某私自篡改工程項目資料，夥同村民王某虛增工程量，並從中謀取私利。同時，鎮紀委在調查中還發現吳某某存在套取村後備幹部工資、為親友虛構勞務用工費用等問題，最終吳某某受到撤銷黨內職務處分和責令辭去村委會主任職務處理，違規套取的資金被全部追繳。



2024年以來，湖北省紀檢監察機關著力完善群眾監督機制，把群眾監督貫穿基層治理全過程。該省紀委監委協助省委制定《關於加強基層監督工作的意見》，要求規範群眾參與、推動信息公開、強化民意征集響應機制，大力解決群眾急難愁盼問題，提升基層監督工作質效。



“加強群眾監督是完善基層監督體系的重要組成部分。我們堅持開門搞監督，既把群眾監督作為最直接的問題線索來源渠道，又注重發揮紀檢監察監督的保障作用，堅定維護群眾利益，促進紀檢監察監督與群眾監督同頻共振、貫通協同。”湖北省紀委監委有關負責同志表示。



湖北省紀檢監察機關探索設立“廉情前哨”等，選聘公道正派、熟悉社情民意的群眾擔任“廉情觀察員”，引導群眾有序參與監督，有效打通監督“最後一公里”。黃石市紀委監委打造鎮（街）清風聯絡站、村（社區）清風工作室、網格（灣組）清風監督崗等“站、室、崗”三級監督哨模式，制定權力運行流程圖、明確238項監督要點，形成鄉鎮照單部署、村級照單履職、網格照單監督的監督模式。宜昌市西陵區紀委監委通過搭建“社區議事聯盟”“廉情夜話”等鄉鎮（街道）、村（社區）議事監督平台，營造敢於監督、善於監督的濃厚氛圍。



湖北省紀檢監察機關積極搭建面向群眾的信息平台，督促縣（市、區）直部門、鄉鎮（街道）、村（社區）圍繞各層級權責清單和工作事務清單，清理公開事項、規範公開內容，暢通群眾監督渠道，保障群眾知情權、參與權、監督權。該省紀委監委加強基層公權力監督平台建設，推進鄉鎮（街道）、村（社區）基層公權力在線審批，打通與基層小微權力“監督一點通”平台的數據對接，以數字化推動形成“公開＋監督”的基層監督模式，推動紀檢監察監督與群眾監督有效貫通。目前，該平台正在黃岡市開展試點。