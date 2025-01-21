國家醫保局回應社會對集采藥物療效擔憂

中評社北京1月21日電／據大公報報導，近期，地方兩會召開，京滬均有醫療界政協委員根據臨床應用情況，呼籲重視集采藥物的療效問題，“麻藥不睡、血壓不降、瀉藥不瀉”是上海政協委員、瑞金醫院普外科主任鄭民華對集采藥藥效不穩定評價。國家醫保局對此回應表示，歡迎廣大醫務人員當好藥品價格和質量問題的吹哨人。21日，國家醫保局帶隊赴上海當面聽取相關意見建議，並重點收集有臨床數據支撐、有統計學差異的質量和藥效問題線索。



委員：與進口藥相比集采藥療效欠佳



今年上海兩會期間，鄭民華等20位上海市政協委員聯名就第十批集采藥物提交提案。提案寫道，臨床實踐中發現某些集采藥的藥效不穩定，在臨床使用中經常有反映藥效不佳的情況，有些往往加大藥量也不起效，面對如此情況醫生很無奈，因為沒有選擇權，向上反映也沒渠道，病人會經常由於更換藥物，而發生療效不佳的情況，有時甚至危及生命。



北京市政協委員、北京朝陽醫院心內科主任醫師盧長林在今年北京兩會提交的提案亦提出，雖然缺乏臨床試驗支撐，但醫生普遍反映，與進口藥或原研藥相比，集采藥療效欠佳。如，使用相同劑量的降壓藥，進口藥可將血壓控制穩定；而使用集采藥，患者血壓難以控制至正常水平或波動較大。



針對前述問題，國家醫保局表示高度重視，決定在今日帶隊赴上海當面聽取相關委員、專家關於藥品集采政策及中選產品質量保障的意見建議。國家醫保局發布的交流提綱中指出，集采協議量一般在醫療機構報量的60%－80%，沒有“一刀切”不允許採購使用“進口原研藥”的制度安排。同時，介紹集采投標企業均已通過一致性評價且接受藥監部門對企業和品種100%全覆蓋檢查抽檢情況。