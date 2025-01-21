國家外匯管理局：我國外匯市場韌性不斷增強

中評社北京1月21日電／據經濟日報報導，回顧2024年，我國外匯管理工作取得了較好成效。總的來看，跨境貿易投資更加活躍，2024年企業、個人等非銀行部門涉外收支總額14.3萬億美元，規模創歷史新高，境內人民幣外匯市場交易量超過41萬億美元。國際收支保持基本平衡，2024年前三季度經常賬戶順差2413億美元，與我國國內生產總值（GDP）比值為1.8%，處於國際公認的均衡區間。



國家外匯管理局國際收支司司長賈寧介紹，國際收支可以全面記錄一國與其他經濟體之間的各類交易活動，其中包括計入經常賬戶的貨物貿易、服務貿易、投資收益等，以及計入資本和金融賬戶的直接投資、證券投資、存貸款、官方儲備，全面綜合反映了一國對外經濟發展水平和內外部平衡狀況。



“一般認為，評估國際收支基本平衡有兩個比較重要的標準：一是經常賬戶差額與GDP比值處於±4%以內，未出現持續較長時間的過高規模順差或逆差；二是經常賬戶與非儲備性質金融賬戶實現自主平衡，也就是經常賬戶順差通過對外投資等進行運用，或者經常賬戶逆差具有較穩定的外部融資支持。”賈寧透露，估測2024年我國經常賬戶順差與GDP比值為2%左右，自2011年以來一直處於合理均衡區間。



與此同時，我國對外投資較快增長，2024年9月末對外資產存量首次超過10萬億美元，來華直接投資資本金、來華證券投資等資金保持淨流入。外匯儲備餘額穩定在3.2萬億美元以上，人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。



國家外匯管理局副局長李斌表示，未來一段時期，我國經濟回穩向好態勢將進一步鞏固，國際收支總體平衡的格局不會改變，外匯市場韌性會不斷增強，人民幣匯率完全有條件保持基本穩定。國家外匯局將更好統籌發展和安全，實施更加積極有為的外匯管理政策，助力經濟高質量發展和高水平開放。



展望2025年，業內人士認為，我國實施更加積極有為的宏觀政策，經濟基本面穩固有助於提振市場預期和信心。“我國外貿外資韌性強，外匯市場穩健性高，國際收支有基礎、有條件保持基本平衡。”賈寧說。



2024年企業外匯套期保值比率為27%，貨物貿易項下人民幣交易占比接近30%，均處於歷史高位。