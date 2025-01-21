2025年這些創新技術有望大放異彩

中評社北京1月21日電／據科技日報報導，從空間太陽能發電到破解大腦基因密碼，再到由真菌製造的自我修復材料，《歐盟研究與創新》雜誌盤點了2025年有望大放異彩的創新技術。這些成果擁有廣闊的應用前景，並將為人們生活增添更多美好。AI助力破解大腦基因密碼



歐盟資助的“人類大腦計劃”，經過長達10年的深耕細作，成功繪制出迄今最詳盡的大腦區域及其細胞結構圖譜。



“人類大腦計劃”負責人、德國杜塞爾多夫大學及於利希研究中心神經科學家卡特琳·阿蒙茨表示，這些人腦圖譜將為探索腦部疾病治療方法開辟新途徑。而且，在人工智能（AI）的鼎力幫助下，人們有望深入基因層面，進一步揭開大腦的神秘面紗。



2025年，歐洲首台百億億次超級計算機“木星”將在於利希研究中心啟動，其可提供強大的計算能力。借助大腦數據與AI的深度融合，科學家將能夠虛擬展示某些療法對大腦產生的微妙影響。



科學家期待大腦圖譜能讓更多患者受益，成為診斷和手術的得力工具，精準揭示腫瘤的藏身之處。阿蒙茨希望在2025年，人們能在細胞層面進一步洞悉大腦的秘密及其功能。



空間太陽能發電穩步推進



希臘未來智能公司領導的“智能電網管理中的可再生能源電力預測和同步”項目，巧妙融合了AI技術以及衛星觀測提供的數據，旨在更精準地預測太陽能發電廠的並網電力。



空間太陽能發電，顧名思義，是一種利用太空中的太陽能資源進行發電的創新技術。它通過衛星捕捉陽光並將其轉換為電能，隨後借助微波或激光等手段傳回地球，為地面源源不斷提供清潔能源。這項技術具有不受天氣影響、日照時間長、傳輸效率高等優勢，不僅能應對全球能源需求的持續攀升，還能有效削減溫室氣體排放，引領全球能源結構向“綠”而行。



當下，多國正緊鑼密鼓試驗並創建空間太陽能發電系統。