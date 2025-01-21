中評社北京1月21日電／據科技日報報導，2024年，我國糧食產量首次突破1.4萬億斤！1月20日，在國務院新聞辦公室舉行的“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會上，農業農村部副部長張興旺表示，2024年，我國糧食產量達到1.413萬億斤，比上年增產221.8億斤，中國飯碗裡裝了更多中國糧。



“糧食產量首次突破1.4萬億斤，來之不易。2024年的糧食生產，面對局部低溫冷害、高溫乾旱、極端洪澇、超強台風、病蟲草害等一道道關口，我們積極有效應對，實現了抗災奪豐收。”農業農村部總農藝師、種植業管理司（農藥管理司）司長潘文博說。



農業農村部發布的數據顯示，目前，我國高標準農田面積超過10億畝，耕地有效灌溉面積超過10億畝，農作物耕種收綜合機械化率超過75%，農業科技進步貢獻率超過63%。“近10年，我國主要糧食作物的良種已迭代升級兩輪。耕地、種子這兩個要素，科技、裝備這兩個支撐，有力推動著千億斤的跨越。”潘文博說。



如今，我國糧食產量超過1.4萬億斤，人均糧食占有量超過500公斤，糧食供給保障能力持續增強。“隨著城鄉居民收入水平的提高和消費結構升級，今後一個時期糧食需求還會增加，耕地水資源約束日益趨緊、極端天氣異常多發，總體上糧食供求將呈緊平衡狀態，不僅要保數量，還要保質量、保多樣，糧食安全形勢依然嚴峻。歷史經驗表明，糧食生產爬坡難、滑坡易，糧食安全這根弦必須綳得緊而又緊，糧食生產必須抓得牢而又牢，確保飯碗端在自己手裡。”潘文博說。



“近年來，我國糧食能夠實現穩產增產，很大程度上靠的就是單產。2024年，農業農村部啟動實施了糧油作物大面積單產提升行動，取得了初步成效，全年糧食畝產比上年提高5.1公斤，單產提升對增產的貢獻超過八成。”潘文博說，今年，農業農村部將繼續把糧油作物大面積單產提升作為“三農”工作的重要任務，持續發力提高技術到位率、裝備匹配度，為糧食穩產增產提供堅實支撐。