央企創投基金促進科創與資本有效對接

中評社北京1月21日電／據人民日報報導，中央企業2024年全年完成戰略性新興產業投資2.7萬億元，同比增長了21.8%，占總投資的比重首次突破了40%，實施老舊設備更新、數字化綠色化改造投資超8000億元……



記者從日前國新辦舉行的“中國經濟高質量發展成效”系列新聞發布會上獲悉，國務院國資委會同有關部門出台了推動中央企業創業投資基金高質量發展的政策措施，推動中央企業以投促產，帶動一批優質初創企業共同成長。



據瞭解，上述政策措施明確中央企業創業投資基金要投早、投小、投長期、投硬科技，以具備硬科技實力的種子期、初創期、成長期的科技創新企業為主要投資標的，長期支持陪伴科技創新企業成長壯大；支持中央企業圍繞主責主業，聚焦重大戰略、重點領域、重要技術，發起設立概念驗證基金、種子基金、天使基金等適應科技成果轉化及科技創新企業成長所需的創業投資基金；支持國有資本運營公司等符合條件的企業發起設立創業投資母基金，發揮母子基金放大投資功能。



政策支持下，國新創投基金、國兵向新發展基金、誠通科創投資基金等中央企業創投基金密集設立。其中，1月18日，中國國新聯合杭州資本、中國五礦、中國鋼研、中國建材、中國有研、中國電氣裝備、興湘資本等中央企業和資本機構聯合發起國新創投基金合作。基金存續期15年，採用母子基金架構。



“國新創投基金通過市場化投資方式發揮長期資本、耐心資本、戰略資本作用，聚焦科技屬性、技術價值、新興領域抓緊投資布局一批優質早期硬科技項目，為被投企業提供資本、產業、技術、生態等賦能服務，助力科技創新生態建設。”中國國新黨委書記、董事長徐思偉介紹說，基金首期規模100億元人民幣，投資中央企業外部項目投資數量占比不低於50%，投資規模占比不低於30%，投資領域重點覆蓋集成電路、人工智能、生物技術、未來信息、未來製造和未來健康等產業方向。



南開大學金融發展研究院院長田利輝向記者表示，中央企業通過發起設立創投基金，以此為“探頭”和“觸角”，促進科技創新項目與資本的有效對接。可以整合央企內部資源，如技術、市場、管理等，為科技創新項目提供全方位的支持。此外，中央企業還可以進一步優化和使用政策工具，引導和激勵科技創新活動，推動中央企業為創投企業提供戰略引導、產業應用、資源對接、資本運作等支持，符合條件的優質項目可以通過市場化方式由央企併購，也可上市、股權轉讓，實現資本的良性循環和增值。



“下一步，聚焦加大投入，加強前瞻謀劃和政策引導，推動增量資金向戰略性新興產業集中，更好發揮戰新產業基金、央企創投基金的作用，當好長期資本、耐心資本。”國務院國資委規劃發展局局長戴希在前述國新辦新聞發布會上表示。