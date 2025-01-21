日本因禽流感疫情撲殺近700萬只禽類

2023年11月27日，在日本茨城縣笠間市，當地工作人員組織消殺工作（圖源：新華社） 中評社北京1月21日電／據新華社報導，日本高致病性禽流感疫情近期迅速蔓延，已導致各地累計撲殺近700萬只禽類。農林水產省20日召開全國緊急會議，要求各地進一步加強衛生管理，落實防疫措施。



每年秋冬至次年春季是日本禽流感流行季。北海道一家養雞場去年10月17日報告當前禽流感流行季首起疫情後，疫情持續蔓延。截至本月20日，日本全國47個都道府縣中，已有14個出現禽流感疫情，累計撲殺約693萬只禽類。



禽流感疫情蔓延近期呈現加速勢頭。本月1日至20日，日本各地已報告23起禽流感疫情，超過疫情嚴重的2022年禽流感季同期。



農林水產省20日就禽流感疫情召開緊急會議，參會者包括地方政府相關部門負責人和業界團體代表。農林水產大臣江藤拓表示，日本禽流感疫情當前已處於“異常事態”，不能再繼續擴散，呼籲各地盡全力防止疫情蔓延。



日本雞蛋銷售企業“JA全農雞蛋”發布的最新數據顯示，東京地區20日中號雞蛋批發價為每公斤250日元（約合11.7元人民幣），較兩周前上漲約10%。



2022年10月至2023年4月，日本因禽流感疫情撲殺超過1700萬只禽類，創下日本單個禽流感流行季撲殺禽類數量的最高紀錄。受此影響，日本雞蛋供應短缺、價格飈升，一度出現“雞蛋荒”。