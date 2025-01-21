拖欠366名員工款項　舒適堡案有新進展

舒適堡健身中心（圖源：文匯網） 中評社北京1月21日電／據文匯網報導，本港連鎖健身美容集團舒適堡於去年9月宣布暫時全線結業，有健身教練及美容師指被拖欠薪金和強積金供款，多名債權人代表員工，早前分兩案入禀呈請舒適堡兩間子公司清盤，其中一案昨日在高等法院提訊。債權人庭上透露，舒適堡拖欠366名員工款項涉及逾7，300萬元，即使變賣器材也僅得1，450萬元，不足以支付。



舒適堡代表則指，由於公司數據庫崩潰及人手短缺，需時確認相關人士是否員工，申請押後清盤聆訊，並同意由臨時清盤人接管所有相關子公司，以審視是否適合清盤。法官陳靜芬遂將案件押至下周一（27日）與舒適堡另一子公司清盤呈請一並處理。



本案7名債權人，分別為區靜雯、王美珍、藍紀恩、蔡秀蓮、雷詩慧、譚正朗及任淑玲，去年11月申請Physical Health Centre Hong Kong Limited清盤。另一債權人Tsui Wai Loong Leo，去年同月亦呈請Physical Beauty ＆ Fitness Holdings Limited清盤。



領展物業有限公司其後亦入禀呈請舒適堡（尖沙咀）美容健美有限公司清盤，聆訊已排期下月19日審理。



