社評：中美關係新起點 元首外交是定海神針

兩國元首通電話，特朗普希望上任百日內訪華。 中評社香港1月22日電（評論員 郭至君）美國第47任總已宣誓就職，正式上任，特朗普回歸白宮的第一天就簽署了諸多行政命令，開啟了極具個人特色的第二任期。在特朗普就職前三天，習近平主席應約同他通電話，這通越洋電話的內容一經報導就引起了全世界輿論界的高度矚目，習近平主席在通話中提到，我們都高度重視彼此互動，都希望中美關係在美國總統新任期有一個好的開始，願推動中美關係在新的起點上取得更大進展。特朗普則表示很珍視同習主席的偉大關係，他在電話裡說，“美中是當今世界最重要國家，應保持長久友好，共同維護世界和平”。中美關係是世界上最重要的雙邊關係之一，兩位元首在如此早的時間點就開始就重大問題直接溝通並交換意見，並同意建立戰略溝通渠道，所釋放的積極信號不言而喻。我們以為，中美關係未來四年如要有“好的開始，新的起點”，以下三點非常重要。



第一，元首外交掌舵中美關係，望雙方高層在未來四年裡都可持續密切溝通。



中美兩個大國一東一西，語言、文化、歷史、發展道路等都截然不同，但如今已經迎來建交的第46個年頭，而且兩個國家也越發清楚要摸索正確的共處之道，這個結果和兩國之間不論遭遇什麼困難都盡力保持元首之間的溝通是分不開的。中美關係曾多次降到“冰點”，但又因為兩國元首的及時溝通、轉舵避開了真正撞上“冰山”的危險，可見元首外交在兩國關係中起到的“定海神針”的作用。數次實踐也充分證明，就當前中美關係面臨的一系列重大問題，必須通過元首溝通才能妥善處理。



在這通重要的越洋電話裡，習近平主席也特別強調，我們都高度重視彼此互動。特朗普也表示，很珍視同習主席的偉大關係。雙方還達成了兩大重要成果，一是兩國領導人會儘快見面，二是兩國元首同意建立戰略溝通渠道，就兩國共同關心的重大問題保持經常性聯繫。此外，據知情人士透露，特朗普已告知顧問他想在上任100天內出訪中國，尋求加深與中國國家主席習近平的關係。我們可以清楚看到，兩國元首彼此都釋放了友善信號，均有意願從元首層級儘快溝通接觸，建立聯繫。中美之間衹有多來往、多交流，才能不斷積累共識，更加理解彼此，從而消減誤判。我們希望在特朗普第二個任期裡，在元首外交的架構下，中美雙方的高層溝通可以暢通無阻，就一系列切實存在的問題開誠布公地交流，自上而下推動中美關係更好前行。

