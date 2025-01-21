曲終人不散，新光結業港人不舍

中評社北京1月21日電／據文匯網報導，屹立於香港北角英皇道的新光戲院，早前宣布將於今年3月3日結業，讓不少市民感到惋惜。為讓大家重溫這座歷史建築的風采，東區民政事務處與新光戲院聯手舉辦的東區文化節，於昨日特別舉辦新光戲院開放日，讓巿民大眾自由參觀，更設懷舊展覽廳，在兩場導賞團中更有機會試玩傳統樂器。新光戲院充滿歲月痕跡的放映機、逾半世紀的波波燈，人人都把握最後時光，與陪伴粵劇迷度過歡樂時光的粵劇殿堂說再見，記錄這間有52年歷史的戲院，希望用相機拍下新光戲院的一點一滴紀念。不少戲迷對這個港人的集體回憶感到依依不舍，認為新光戲院見證了香港粵劇的發展，除了是一座粵劇文化地標，亦是一代人的集體回憶，意義非凡。



歷史悠久的新光戲院，至今仍保留昔日風貌。開放日活動於昨日上午10時開始，香港文匯報記者9時半到達現場直擊，發現已有約30人在輪候，人龍由街頭排至街尾。排頭位的洪先生早在9時已抵達，他直言新光不只是一間戲院，“好唏噓，從小到大都在這裡附近看過戲或看過粵劇，甚至覺得香港再沒有一個這麼好的場地來發揚香港文化。”



其後記者入內所見，大堂售票處上方“新光戲院，粵劇殿堂”的牌匾十分醒目，抬頭更可見天花板懸掛著108盞波波燈。高低起伏的布陣，構成漫天星宿的景象，步入大堂一刻，即使不刻意抬頭，也被頂上的滿天繁星所吸引。負責講解的導賞員表示，佛經有雲“人有108種煩惱”，該108盞燈就是期望觀眾撥開雲霧見青天，在觀劇後借助戲中智慧面對煩惱； 大堂亦設有一部古董磅重機，投入硬幣後便會吐出標示體重的卡片。



在一樓劇院門口處，映入眼簾的舊物除了大鼓，還有國家級非物質文化遺產傳承人、京劇表演大師梅葆玖壬辰年（2012年）的書法對聯，以及李居明大師於2018年題字的牌額，更值得細心欣賞。



走進大劇院，逾千個座位自戲院開幕已保留至今，無柱和喇叭式設計令聲音特別能落台，成大老倌最重視的表演場地。舞台前方的樂池，是樂手演奏的地方，鐵欄保留鐵花裝飾。穿過戲台左右兩邊的虎度門進入後台，走廊盡頭是一面鏡子，寫上“請好好享受自己精彩的演出”，由李居明題字、粵劇界守護神華光先師加持。