山西2024年煤層氣產量創歷史新高

中評社北京1月21日電／據新華社報導，記者1月21日從山西省統計局獲悉，2024年山西省煤層氣總產量134.3億立方米，創歷史新高，約占全國同期煤層氣產量的80.6%。



煤層氣俗稱“瓦斯”，是產自煤層中、以甲烷為主要成分的非常規天然氣，其資源的開採對於減少煤礦瓦斯事故、擴大天然氣供給、降低環境污染都具有重要意義。



山西煤層氣資源富集，全省埋深2000米以淺的煤層氣預測資源量約8.31萬億立方米。過去由於煤層氣開採利用嚴重不足，山西許多地方為加快采煤進度將其白白排放。近年來，山西探索了一條“先采氣後采煤，采氣采煤一體化”的煤礦瓦斯治理利用、變廢為寶模式，煤層氣規模化開發邁上新台階。



山西省能源局油氣處相關負責人表示，2007年，山西煤層氣產量不足19億立方米，2024年，這一數據達到134.3億立方米，約占全國同期產量的80.6%。前後兩組數據的變化，是山西持續突破煤氣共采關鍵技術、推動煤層氣產業高質量發展的成果。



據介紹，經過數十年技術攻關，山西目前形成了從鑽井、壓裂、排采到集輸的系列技術工藝體系，建立完善了集煤層氣勘探、抽采、液化、壓縮、集輸、發電、綜合利用於一體的全產業鏈。



“下一階段，我們將多措並舉、一區一策，鞏固煤層氣增儲上產良好勢頭，按照‘煤層氣開發區穩步增產、致密氣開發區快速上產、已探明未動用區加快達產、新出讓區塊試采建產’的路線圖，大力推進煤層氣開發。”山西省能源局副局長毛曉文說。