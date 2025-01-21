遠航歸來的軍醫們！“把艱辛埋進心底”

中評社北京1月21日電／據新華社報導，215天風雨兼程，總航程3萬多海裡。



伴隨汽笛長鳴，中國海軍“和平方舟”號醫院船緩緩駛入浙江舟山母港，結束了自入列服役以來時長最久、到訪國家最多的一次遠航。



這一天，已是農曆臘月十七。船剛一靠岸，歡迎人群便揮舞著鮮艶的五星紅旗，登上“大白船”，迎接親人凱旋。



護士劉希娥的丈夫從上海趕來了舟山。小兩口匯合後，給遠在山東老家、年僅3歲的女兒撥通了視頻電話。時隔215天，一家三口實現了“團聚”。



執行“和諧使命－2024”任務的海上醫院以海軍軍醫大學為主體組建，同時抽組聯勤保障部隊及多個戰區海軍所屬衛勤力量，共100餘人。自2024年6月16日起航，“和平方舟”先後訪問亞非13個國家並提供人道主義醫療服務。



眼科醫生高玉將14封用不同語言寫來的感謝信帶下了船——這是在“和諧使命－2024”任務中，重獲光明的患者們寫來的。任務期間，高玉團隊一共開展了204例白內障復明術，是歷次“和諧使命”任務之最。這些患者中，年齡最大的84歲，最小的衹有9歲。



對護士長陳丹而言，幾枚五顔六色的花朵形手牌，是此次任務留給她最好的紀念。非洲許多患者使用的是當地土語，為解決語言不通帶來的困難，陳丹設計了不同顔色的手牌，在分診時發放給患者。“他們只需按照顔色就能迅速找到對應科室。”陳丹說。



色彩不分國界，仁心大愛無疆。任務期間，“和平方舟”為各國民眾、中方機構人員、華人華僑開展診治82980人次，實施各類手術1392例。



在坦桑尼亞，21歲的邁克爾被脊椎側彎折磨超過10年，最大側彎角度達70度。骨科醫生楊軍連續實施手術7個多小時，不僅幫邁克爾重塑了脊柱，更幫助一個年輕人找回了對未來的希望。