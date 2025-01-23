社評：特朗普雄心勃勃 能否成就大業？

特朗普新官上任三把火，真能為美國帶來黃金時代？ 中評圖 中評社華盛頓1月22日電（評論員 余東暉）特朗普20日在就職演說中自詡為“天選之子”，雄心勃勃想“拯救美國於水火之中”，但是他所面臨的“天時、地利、人和”並不盡如人意。宣稱“美國黃金時代從現在開始”，特朗普真能成就大業，還是空發豪情？人們最多有四年時間來觀察。



特朗普的就職演說一開始就斷言：“美國的黃金時代從現在開始。從今天起，我們的國家將繁榮昌盛，再次受到全世界的尊重。我們將成為每個國家羨慕的對象。我們不會再讓自己被人利用。”



向來自我感覺無比優異的特朗普如是誇下海口，並不令人感到訝異，但他自比“天選之子”，通過嚴厲批評政治對手來抬高自己，以超人英雄之姿態示眾，更讓民眾對他何德何能心存疑慮。



評論家們發現，這是一個非典型的就職演說。通常勝利者在上台之時不會再對失敗者窮追猛打，而是多談願景，多談團結，多鼓信心。特朗普卻對著距離他僅有兩三米之隔，為他捧場的卸任者拜登和失敗者哈里斯大加撻伐，歷數美國的種種失敗與不堪。這無助於彌合兩黨分歧與社會分裂。



“我們的政府面臨著信任危機。多年來，激進和腐敗的當權派從我們的公民手中奪取了權力和財富。在我們社會的支柱支離破碎、似乎完全失修的同時，我們現在的政府甚至無法管理國內一個簡單的危機，同時在國外陷入一連串災難性事件。”特朗普如是斷言。