個別法官去留　無損港司法制度健全

中評社北京1月21日電／據大公報報導，2025年法律年度開啟典禮昨日在香港大會堂舉行。終審法院首席法官張舉能致辭時表示，香港在“一國兩制”的保證下維持獨特的法律制度，與內地的法律制度既不同但又有內在聯繫。法院會以符合“一國兩制”的方式去應用法律，以維護國家安全。



張舉能指出，香港部分海外法官最近遭受有組織的滋擾和施壓，情況應受譴責。香港的法官訓練有素，經驗豐富，有能力維護法律，個別法官的去留不會削弱制度的基礎和健全性。律政司司長林定國指出，任何人威嚇法官或以任何方式干預相關司法程序，都不可能是真正關心香港的法治，強調特區政府會全力支持司法機構致力委任和保留外籍非常任法官的工作。＼大公報記者 龔學鳴



張舉能指出，法治是香港“一國兩制”框架的重要基礎；香港在“一國兩制”的保證下維持獨特的法律制度，與內地的法律制度既不同但又有內在聯繫。司法獨立是香港法治的核心所在。縱使近年挑戰重重，司法機構仍一如既往公正無私履職。《基本法》第八十五條明確保障審判獨立進行，不受任何干涉。國家安全案件與其他案件均採用相同的法律原則。無罪推定、要求罪行必須證明至“毫無合理疑點”的規定，以及公平審訊的權利，這些根本保障始終如一。



張舉能指出，海外非常任法官制度的引入具有歷史原因。上世紀九十年代，香港缺少具有最終上訴級別法院工作經驗的資深法官。任命優秀傑出的海外法官擔任非常任法官，既解決司法人手短缺問題，亦為1997後的香港司法制度注入信心。到今天香港無疑已培育足夠的法律與司法人才，能夠勝任所有的最高級別司法職位。然而，海外非常任法官制度仍有相當大價值。多年來，一眾海外法官在履行終院工作及捍衛法治方面貢獻良多；而在同一時間，通過各方群策群力，終院已確立堅實的地位，成為普通法世界當中一個卓越的最終上訴法院。



張舉能指出，在近年地緣政治緊張局勢不斷加劇的大環境下，香港部分海外法官最近遭受有組織的滋擾和施壓，情況應受譴責。司法機構比任何個人都更宏大，少數海外法官提早離任並不意味司法機構的素質或獨立性減低，我們的制度是建基在法律原則、判案先例以及持續有效運作的穩健架構。個別法官的去留儘管具有重要性，終究也不會削弱制度的基礎和健全性。香港法官訓練有素，經驗豐富，有能力維護法律，這些都不斷得到印證。