大律師公會：部分海外評論屬惡意及無根據

中評社北京1月21日電／據大公報報導，2025年法律年度開啟典禮昨日舉行。律師會會長湯文龍致辭強調，公開評論正在審訊或上訴的案件，有違“迴避待決案件”原則，十分不當。如有人借此向法官施壓，是公然妨礙司法公正和蔑視法治的行為。



湯文龍指出，近年地緣政治緊張，有人試圖以無事實根據的評論影響公眾意見。他呼籲業界擔當教育的角色，釐清誤解。湯文龍說，香港法院會根據法律，按照每宗案件的法律和事實問題，不論爭議的性質，或所涉與訟方，不偏不倚地斷案。當有一方不滿法院的判決，可透過法律途徑處理，包括提出上訴。



湯文龍又認為，新時代下，法律界能透過與內地同業的合作，和為境外投資者投資內地提供意見，對加速內地融入世界經濟發揮關鍵作用。



大律師公會主席杜淦堃致辭表示，過去一年，香港以外的評論者繼續批評香港的司法系統，部分評論無疑是不公平，有些可能是有惡意，旨在破壞香港的繁榮。他說，維護國家安全具有根本重要性，對維持經濟繁榮和市民福祉亦非常重要。



杜淦堃認為，特區政府除以強硬的言辭來反駁，更重要的是要證明香港是一個尊重公民權利的司法管轄區。所有級別的官員和公職人員必須能夠表明他們是根據被賦了權力時的目的，真誠和公平地行使權力。企業一定要有信心，它們是會被依據原則而非以任意的方式對待。



杜淦堃亦說，作為國家唯一的普通法司法管轄區，香港的司法系統在特區以外具有獨特作用，香港應竭盡所能，擔當好法律樞紐及大灣區和更廣泛地區的聯繫人角色。