﻿林定國：國際調解院總部可年底運作

中評社北京1月21日電／據大公報報導，2025年法律年度開啟典禮昨日舉行。律政司司長林定國致辭時強調，特區政府會繼續竭盡所能，善用香港的普通法制度，在本地和國際間維護和推廣和平、包容、開放、共享的重要價值理念。他指出，香港一向積極推動和促進以和平方式解決本地及國際糾紛，國際調解院將成為全球首個致力以調解解決種種國際糾紛的政府間國際法律組織，預計由舊灣仔警署改建的國際調解院總部可於今年年底開始運作。



林定國引述國家主席習近平指出，“一國兩制”體現了和平、包容、開放、共享四個重要價值理念，這四個價值理念不限於中國，而是放諸四海皆准。林定國說，香港的普通法制度正正是這些重要價值理念的體現，不僅符合香港特區和中國的利益，也符合國際社會的利益。



“和平意味著以和平方式解決爭端，這是法治的另一個基本要素”。林定國指出，香港一向積極推動和促進以和平方式解決本地及國際糾紛。有關《關於建立國際調解院的公約》的談判已於去年10月在香港完成，而該公約的簽署儀式將於今年在香港舉行。國際調解院將成為全球首個致力以調解解決種種國際糾紛的政府間國際法律組織。最重要的是，參與談判的締約國已同意把國際調解院的總部設於香港。把舊灣仔警署改建為國際調解院總部的工程將於今年年中完成，預計可於今年年底開始運作。



此外，林定國又表示，氣候變化是人類目前最大的挑戰之一，律政司和聯合國國際貿易法委員會將於三月合辦一個有關國際貿易法和氣候變化的會議。