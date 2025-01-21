黎智英認贊助前美駐港總領事晤蔡英文

中評社北京1月21日電／據大公報報導，壹傳媒創辦人黎智英被控違反國安法案昨日踏入第121日審訊。黎供認曾贊助美國駐港總領事郭明翰到台灣與蔡英文會面的旅費，揚言想協助台灣加強與美國聯繫。



控方庭上展示，黎於2017年6月便提議讓郭明翰會見時任台灣領導人蔡英文的“左右手”江春男，至2018年3月郭明翰與蔡英文的會面成事。法官李運騰關注黎在促成事件上表現熱情，黎辯稱他只是單方面協助台灣，而非協助美台建立雙向外交關係。



控方展示，黎助手Mark Simon於2020年3月發送予黎的信息提到，民主黨似乎打算提名拜登參選美國總統，而郭明翰當時為拜登團隊提供建議。同年5月，Mark Simon再發信息稱郭明翰“可引導我們找到合適的拜登人士，並從拜登獲得幫助，或讓他談談支持《蘋果日報》和香港新聞自由的重要性”。



黎智英稱，郭明翰是他的朋友，對方出任駐港總領事時兩人認識，至今超過20年。而希望拜登宣傳《蘋果》是Mark Simon的主意。控方追問黎當時回復“Ok，Thanks”是否代表同意？黎否認，稱不代表支持，惟同意他無加以阻止，事件最終亦無發生。法官關注，若然Mark Simon繼續執行，黎會否允許？黎同意。



控方預計盤問需延長到25日



黎早前供稱，2017年曾自費贊助美軍前副參謀長基恩和美國前副國防部長沃爾福威茨訪台與蔡英文會面，會面一事是蔡“左右手”江春男的主意。控方表示，2017年6月黎另發信息提醒Mark Simon在華盛頓時安排午餐讓郭明翰結識江春男，稱或許郭在協助美台關係上能擔當角色。