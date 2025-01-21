又一名被禁錮緬甸港人獲救

中評社北京1月21日電／據大公報報導，緬甸電騙營死灰復燃，多年來殘害各地民眾，已成為全球公害。本港自去年第二季起，至少有28名港人被誘騙到東南亞園區從事電騙勾當，當中尚有11人未脫困。保安局日前派出專責小組前往泰國營救被禁錮的港人，繼上周四（16日）一名被禁錮在緬東妙瓦底電騙園的港人獲救，帶著纍纍傷痕返回香港後，前晚（19日）再有一名被困四個月的港人獲救返回泰國。保安局證實該名人士已“獲救”，保安局專責小組正全力協助他盡快返港及跟進事件。



一名被禁錮港人的家屬，昨日到緬甸駐港總領事館遞交請願信，促請緬甸政府協助營救。扣除該名獲救港人，至此仍有10名港人未脫困。



據消息表示，該名男子被禁錮在緬甸妙瓦底的電騙園四個月，前晚（19日）獲釋返回泰國，已經與家屬通過電話，確認身處泰國的安全區域，身體狀況良好，家屬並沒有支付贖金，獲釋過程有待瞭解。由於該港人涉及在泰國逾期居留，需要香港駐曼穀經濟貿易辦事處協助返港，暫時未有確實返港時間，家屬希望返港“愈快愈好”。



保安局昨晚回復《大公報》表示，入境事務處“協助在外香港居民小組”早前接獲一名港人親友求助，並即時透過外交公署、中國駐緬甸聯邦共和國大使館、中國駐泰王國大使館、中國駐清邁總領事館、緬甸駐香港總領事館、保安局專責小組及香港駐曼穀經濟貿易辦事處，跟進事件及提供協助。



該名港人已獲救，保安局專責小組正全力協助他盡快返港。抵港後，專責小組會繼續就該人士的個案作跟進。



保安局局長鄧炳強上周六（18日）接受電視台訪問時表示，並非所有獲救的港人都是透過繳交贖金才獲釋，部分涉及警方或軍方行動不便透露；大部分受害人是被網上廣告誘騙，重申會繼續與泰國當局交換情報，並與被禁錮港人的家屬保持聯絡，透過任何蛛絲馬跡，盡一切努力將被禁錮的港人營救回來。