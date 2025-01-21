網絡釣魚升逾倍　網絡安全風險加劇

中評社北京1月21日電／據大公報報導，香港網絡安全事故協調中心（HKCERT）昨日（20日）公布，中心於2024年共處理約1.25萬宗保安事故，其中網絡釣魚占整體個案超過一半，按年升逾一倍，情況為五年來最嚴重。發言人指不法分子利用人工智能（AI）及自動化技術，撰寫釣魚電郵，成本低廉，而且像真度更高，是導致網絡釣魚個案及相關連結急升的原因之一。預測2025年香港面對的網絡安全風險，主要是供應商安全性不穩及AI生成內容被騎劫等。



HKCERT昨日（20日）舉行“香港網路安全展望2025”暨“物聯網數位顯示器保全研究報告”傳媒簡介會，總結2024年共處理12536宗保安事故，其中網絡釣魚占整體個案超過一半，有7811宗（62%），按年增加4059宗（108%），情況為五年來最嚴重。牽涉網絡釣魚的相關連結更錄超過48000條，按年多出1.5倍。



生產力局數位轉型部總經理兼HKCERT發言人陳仲文工程師表示，網絡釣魚個案主要集中在銀行、金融及電子支付產業，其次是社交媒體、即時通訊軟體、電子商貿、科技企業及公共服務。此外，惡意軟體的數量也有顯著上升，2024年的增幅高達4.8倍。他指，大部分惡意軟體個案是針對智慧型裝置的木馬程式，裝扮成正常的應用程式引誘用戶安裝。



預測2025年香港面對的網絡安全風險，主要是供應商安全性不穩及AI生成內容被騎劫等。HKCERT表示，根據自身數據及威脅情報進行研究和分析，以及邀請不同行業、崗位的本地和海外網絡安全專家進行問卷調查，歸納出2025年須注意的五大網絡安全風險。包括第三方風險，即來自供應商、承包商或服務提供者的可能帶來的風險、大型語言模型資料外洩與投毒風險、AI人工智能助長網絡攻擊及詐騙、關鍵基礎設施網絡攻擊增加、物聯網（IoT）技術的安全風險。