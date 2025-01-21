“慢病共治先導計劃”在港增設超40服務點

中評社北京1月21日電／據大公報報導，醫務衛生局昨日公布，“慢性疾病共同治理先導計劃”透過策略採購，在全港增設超過40個服務地點，提供地區康健網絡專屬護士診所及專職醫療服務，新增“糖尿腳”評估、處理及預防服務，度身訂造運動處方及痛症治療等。新增服務將沿用共付模式，首階段為“慢病共治計劃”參加者提供服務，共付額由每次80元至380元不等。



有參與計劃家庭醫生表示，共治計劃推行一年多，病人參與成功率一半，建議政府增加宣傳，加入吉祥物，將計劃形象化，讓更多市民參與受惠。＼大公報記者 賴振雄



根據衛生署人口健康調查推算，香港45至84歲人士之中，約17%是糖尿病或高血壓隱藏患者，若沒有適當控制病情或治療，可引致嚴重後果，愈早參加“慢病共治計劃”，可做到防患未然。



特區政府於2023年推出“慢病共治計劃”，資助45歲或以上、未曾確診患糖尿病或高血壓的合資格人士，透過共付模式自行負擔一定的共付額，並在政府資助下於私營醫療市場接受糖尿病和高血壓篩查、醫生診症和化驗，以及按個人健康狀況獲處方藥物。



醫務衛生局昨日表示，“慢病共治計劃”在全港增設逾40個服務地點，分階段推出專屬護士診所和專職醫療服務，首階段昨日（20日）起，為參加者提供服務，下階段將安排沒有參加“慢病共治計劃”的地區康健中心和康健站會員接受有關服務，所有服務繼續沿用共付模式，即合資格參加者可獲政府提供部分資助，亦須支付指定共付額。



根據醫衛局提供的價目表，參加者的共付額由80元至380元不等，舉例到護士診所接受有關服務，收費80元，屬各類別之中最便宜。至於參與提供服務的家庭醫生數目，根據專頁搜尋器共有595位家庭醫生。