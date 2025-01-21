內蒙學子香港行：“範長江行動”雙向奔赴

中評社北京1月21日電／據大公報報導，“範長江行動─首屆內蒙古傳媒學子香港行”活動昨日（20日）在香港啟動。“範長江行動”自創辦以來，已經在內蒙古連續舉行了十屆，本次活動是首屆內蒙古傳媒學子前往香港學習、交流、體驗，標誌著“範長江行動”首次實現“雙向奔赴”。



啟動禮上，全國政協委員、香港大公文匯傳媒集團董事長兼大公報社社長、香港文匯報社社長李大宏，內蒙古自治區人民政府港澳事務辦公室港澳處副處長、二級調研員李宏艶分別致辭。他們勉勵各位學子在香港這座國際大都市多走、多看、多學習、多思考，增強傳媒行業專業技能，促進蒙港兩地文化交流。＼大公報記者 喬輝、唐雪婷（文） 蔡文豪（圖）



李大宏致辭表示，“範長江行動”自創辦以來，已經在內蒙古連續舉行了十屆，220多名香港傳媒學子接力走訪了自治區12個盟市。但內蒙古傳媒學子以“範長江行動”名義行走香港還是第一次，豐富了活動的內涵，賦予了“範長江行動”新的意義。



李大宏表示，香港大公文匯傳媒集團將為同學們此行提供豐富的學習資源與良好的實踐平台，同學們可以在為期六日的行程中體會香港國際大都市的繁囂，也可以享受香港山海自然風光的寧靜和美麗。他希望同學們在行程中多走走、多看看，多觀察、多思考，以這次來港學習、交流、體驗為契機，將自己的所學、所思、所感化作未來職業發展的技能、講好內蒙古故事的本領。



李宏艶致辭表示，如今“範長江行動─香港傳媒學子內蒙古行”已成為蒙港青年交流的著名品牌。本次活動，內蒙古的傳媒學子們帶著草原兒女的熱情與豪邁，踏上香港這片充滿機遇與挑戰的土地。李宏艶希望同學們能夠秉持探索精神，深入挖掘香港傳媒業的精髓，學習先進的理念與技術。同時，積極傳播內蒙古的特色文化，成為蒙港兩地文化交流的傑出使者。



活動組織20餘位來自內蒙古自治區高校的傳媒學子、老師參與，學子們將以“實習記者”的身份，在香港參觀及採訪，亦會根據自己在香港的所見所聞撰寫新聞報導，並刊登於《大公報》及大文集團新媒體平台，向港澳和內地廣大讀者展示自己在香港的交流故事。