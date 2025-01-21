網評：追國潮莫要抄和炒

中評社北京1月21日電／網評：追潮莫要抄和炒



來源：經濟日報 作者：曾詩陽



近年來，隨著國潮興起，相關元素被普遍應用在服裝、餐飲、電影、遊戲、玩具等行業。許多企業巧妙地將傳統文化與現代設計相結合，通過產品出新、品類重塑，樹立起獨特的品牌標識，在眾多競品中脫穎而出，既贏得了消費者青睞和市場份額，也推動了中華文化的傳播和發展。



但也要看到，一些企業只顧見“紅”思齊，陷入盲目跟風和過度炒作的怪圈，剽竊其他企業的產品設計，拿“國風”當噱頭，缺乏對文化內涵的深入挖掘和轉化。



將國潮作為營銷策略無可非議，但如果為了趕“潮”而濫用國潮元素，反而導致企業忽視自身定位和核心價值，使品牌形象變得模糊不清，不利於企業的長期發展。而且，這類行為還可能使消費者對國潮產品產生誤解或偏見。



追逐國潮不能靠“抄”，盲目跟風會導致市場上出現大量相似、過剩的產品，加劇同質化競爭，還可能引發價格戰等惡性行為，壓減企業的利潤空間，背離了企業投身國潮的初衷。



不再滿足於當低成本和可復制的“加工廠”，而是追求品質與創新的“中國質造”，這是國潮興起的大背景。中華優秀傳統文化是取之不盡的創意寶庫，企業應用心挖掘、善於轉化，從模仿向個性化、多元化轉變，加大設計創新，推出具有辨識度的國潮產品。與此同時，要在營銷、渠道上尋求差異化，進行深入的市場調研，建立清晰的市場定位，靈活理性地運用國潮元素，講好企業故事、構建獨特價值，形成持續的品牌認同。



延續潮流不能靠“炒”，炒作往往使得產品質量低劣卻價格虛高，不僅損害消費者利益，而且可能導致市場價格失真，擾亂市場秩序，不利於行業健康發展。