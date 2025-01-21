中評社北京1月21日電／網評：銀發族成文娛市場新興消費者



來源：光明日報 作者：張焱



“2025年第一張演唱會門票，居然是幫爸媽搶的！”這幾天，某歌手濟南站演唱會開放預約搶票通道，消息一出，那些和老歌一同成長的“00後”們，紛紛為自家父母踏上了“搶票征途”，開啟了“戰鬥模式”。



年輕人或許無法完全理解老歌的深情與滄桑，正如他們的父母對電音的動感節奏感到陌生一樣。然而，這並不影響他們在精神消費這件事上達成共識。為父母搶一張心儀歌手的演唱會門票，成為年輕人表達孝心的新方式。這種“新型盡孝方式”不僅讓家庭氛圍更加和諧，還促進了代際間的交流與互動，讓孩子們對父母的關愛不再停留在物質層面，而是更多地融入情感的鏈接與陪伴。



“我從來沒有見過爸爸這麼瘋狂！”一位年輕人在社交媒體上分享道。在演唱會現場，他們與眾人一起聲嘶力竭地唱著，完全沉浸在音樂的海洋中。這一幕讓年輕人驚嘆不已，原來父母還有如此熱情、如此瘋狂的一面，他們真的不輸年輕人！



復旦發展研究院聯合多家機構發布的《中國青年網民社會心態調查報告》顯示，儘管社會環境和年輕人的思想觀念在不斷變化，但家庭內部的互動模式和情感體驗，仍然是青年人評價父母關係的關鍵因素。親子之間的相處狀態，直接影響著青年人對父母的整體評價。搶票過程中的種種波折和趣事，老爸老媽在看演唱會時的激動與興奮，都將成為家庭成員間共享的美好記憶。孩子體會到了父母對音樂的熱愛，對青春的記憶；而父母則通過孩子的努力，感受到了家庭的溫暖和子女的孝順。這些溫馨的場景，不僅拉近了親子之間的距離，還為代際溝通和理解提供了新的機遇。