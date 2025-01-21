澳門師生接續支持甘肅民勤防沙治沙

中評社北京1月21日電／據新華社報導，20日，政協甘肅省第十三屆委員會第三次會議上，甘肅省政協住澳門委員何萍萍代表澳門培正中學，向甘肅省民勤縣捐贈5萬元用於當地防沙治沙。截至目前，澳門師生已累計向民勤捐贈近百萬元。



何萍萍代表澳門培正中學校長高錦輝參與捐贈儀式並致辭表示，在瞭解到沙塵暴給民勤百姓的生活和農作物帶來的困擾和損失後，培正中學決定發起每年的捐助活動。這承載著培正中學師生對民勤的關愛，希望能幫助當地建設防沙工程，保護家園。



據瞭解，澳門培正中學、澳門鏡平學校等學校師生已連續多年向甘肅民勤捐款用於防沙治沙，這一義舉還將持續傳承下去。



甘肅省民勤縣地處河西走廊東北部，東、西、北三面被巴丹吉林和騰格里兩大沙漠包圍，是保護河西走廊乃至西北地區生態安全的重要屏障。近年來，當地堅持以防沙治沙為主攻方向，堅持山水林田湖草沙一體化保護和系統治理，境內青土湖、老虎口、龍王廟等昔日流沙奔襲的不毛之地逐漸成為生機初現的生態屏障。



截至目前，民勤縣壓沙造林110萬畝，封育天然沙生植被325萬畝，建成防護林帶300多公里，全縣森林覆蓋率達到18.28%，草原植被蓋度達到18.65%，縣域實現從“沙進人退”到“綠進沙退”的轉變。