特朗普：將廢除非法移民子女“出生公民權”

中評社北京1月21日電／據新華社報導，美國總統特朗普20日簽署行政令，宣布將廢除非法移民或合法臨時居留者在美出生子女的“出生公民權”。



行政令稱，美國官方將不再承認兩類人的美國公民身份：其一，在此人出生時，其母在美非法居留、其父不是美國公民或合法永久居民；其二，在此人出生時，其母在美合法臨時居留、其父不是美國公民或合法永久居民。



該行政令適用於行政令簽署30天後在美國境內出生的嬰兒。