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特朗普：對墨西哥加拿大商品徵收25%關稅
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2025-01-21 15:02:00
中評社北京1月21日電／據新華社報導，美國總統特朗普20日表示，正考慮對墨西哥和加拿大加征關稅，可能從2月1日起對所有從墨西哥和加拿大進口的商品徵收25%的關稅。
特朗普當天在白宮橢圓形辦公室簽署一系列行政令時對媒體表示，正考慮對墨西哥和加拿大徵收25%的關稅，徵稅行動可能會從今年2月1日起實施。
分析人士認為，墨西哥和加拿大是美國最主要的貿易夥伴，加征關稅可能引發兩國與美國之間的貿易戰，破壞2020年生效的“美國－墨西哥－加拿大協定”，並為美國消費者帶來成本上升的壓力。
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