中評鏡頭：海河之子李叔同 半世繁華半世僧

東門前有一塊巨大的漢白玉石頭，上面是趙朴初題寫的“李叔同故居紀念館”。（中評社 郭至君攝） 中評社天津1月28日電（記者 郭至君）長亭外，古道邊，芳草碧連天。晚風佛柳笛聲殘，夕陽山外山……這首耳熟能詳的歌曲經常被傳唱，但或許很少人知道，這首名曲的作者李叔同的故居，就在天津海河河畔，是一座有著150多年歷史的清代建築。李叔同故居是他青少年時代生活的地方，院內分為南北兩個部分，每個部分各有一個前後院，構成了一個田地的“田”字形，走過太湖石假山便能看到清末重臣李鴻章為李家題寫的“進士第”的匾額。



李叔同是中國近代文化發展史中一位學貫中西的曠世奇才，是我國新文化運動的先驅者，中國早期新劇活動家、藝術教育家，精通詩詞、篆刻、繪畫、書法、音樂等等。李叔同出身進士鹽商家庭，從小家境優渥，通古博今，曾東渡扶桑，專攻音樂和繪畫，創辦中國第一個話劇社團“春柳社”，並主演了《茶花女》、《黑奴籲天錄》等名劇，後來他在杭州虎跑寺剃度為僧，並南下福建泉州，窮其一生潛心鑽研佛經戒律，終成一代宗師。



1880年農曆九月二十日辰時，津門巨富桐達李家忽生異象，一只喜鵲銜鬆枝飛入五姨太王鳳玲閣中。不久，王氏便誕下一男嬰，這個排名老三、哭聲如鐘的男嬰幼名成蹊、學名文濤，即後來的一代通才、奇才——弘一法師李叔同。1895年，十六歲的李叔同考入輔仁書院學習八股文，輔仁書院每月都要考兩次試，別的同窗還在為考課作文抓耳撓腮一籌莫展時，李叔同卻為紙短文長而別出心裁，他在一個字格內寫兩個字還意猶未盡，因此博得了“李雙行”的美譽。



遷滬之後，李叔同以富家公子身份結交上海名流，並加入“城南文社”嶄露頭角。在上海期間，李叔同進入上海交大的前身南洋公學讀書，與黃炎培、邵力子、謝無量等從學蔡元培，與袁希濂、許幻園、蔡小香、張小樓義結金蘭，唱詩合詞，時稱“天涯五友”。他在上海灘粉墨登場，表演京劇，二十一歲出版《李廬詩鐘》、《李廬印譜》，二十四歲與許幻園、黃炎培成立“滬學會”，舉行演講會、宣揚民權思想、提倡婚姻自由……李叔同文人雅士的日子過得風生水起、頗負盛名，在上海的七年時間里是李叔同一生中最幸福的時光。1904年，其生母王氏病逝於上海，二十四歲的李叔同扶柩歸鄉，盡除一切繁文縟節為母親辦了一場新式葬禮。接連的失意加上母親的離世，讓李叔同心力交瘁、悲痛欲絕，他改名李哀，獨自一人東渡日本開始為期六年的留學生涯。在日本，他辦詩社、演話劇、畫油畫、募善款，在此期間結識一日本女子並娶之為妻。1911年，三十二歲的李叔同攜日籍妻子回國任教於直隸高等工業學堂，投身教育事業培養出了豐子愷、潘天壽、劉質平等一代大師。

