中評鏡頭：津門渡口 看盡萬國建築

天津著名打卡地——瓷房子(中評社 郭至君攝） 中評社天津1月25日電（記者 郭至君）“九河下梢，三道浮橋，兩座門關”——簡短幾個小詞，勾勒出了專屬於天津的漕運文化天津，意為“天子經過的渡口”，自古以來都是我國重要的港口城市之一。在黃沙厚土居多的北方，天津靠著其得天獨厚的碼頭屬性，在近代史上一躍成為中國重要的經濟和文化中心之一，與當時其他兩座遠東大都市上海和青島並稱“上青天”。由於天津是近代最早被開放的通商口岸之一，達官貴人、外國政要、客商聚集，帶來了世界多種風格的建築並保留至今。



天津的租界史最早源於第二次鴉片戰爭後的1860年，當時英國人將天津開辟為通商口岸，並借機建立了英租界。在後續的幾十年中，天津作為北方大港，承擔著華北與世界各國的貿易往來，加之洋務運動和北洋軍閥的扶持，引來了諸多外國勢力，其中“租用土地”的九國分別為英國、法國、美國、德國、日本、俄國、意大利、奧匈帝國和比利時。而天津建築經過600多年的發展逐步形成了古今中西交融的城市建築風格，既保存了一些雕梁畫棟、典雅樸實的古代中式建築，也遺留下來不少風格萬千、形式多樣的近代西式建築。天津市現有中國古典建築以及西方多國的歷史風貌建築872幢。



天津的西洋建築，以多種多樣為特色，各個租界國家、不同時期、不同風格遍布當年的天津租界，毛澤東和鄧小平都曾多次稱讚過“北京的四合院，天津的小洋樓”。例如：採用嚴謹古典主義風格的天津匯豐銀行大樓、英國古典風格的天津利順德飯店、古典復興主義風格的原中央銀行天津分行、兼具科林斯柱式和塔斯幹柱式廊柱的原中法工商銀行等。而市內還有很多二、三十年代遺留下來、風格迥異的別墅。其中，五大道更是有“萬國建築博物館”之稱。天津意式風情區前身是天津意租界，目前是亞洲唯一一處意大利式的大型建築群。另外，原處於法租界的和平路沿線也分布著眾多法國風格的建築，如勸業場、惠中飯店、浙江興業銀行等。一些優秀的西方宗教建築也成為天津城市中的建築精品，如法國羅曼式風格的西開教堂、猶太教風格的天津猶太教堂、哥特式風格的望海樓教堂和安裡甘教堂等。



漫步在天津的街頭，不禁感嘆這裡的各式歷史建築實在是太美麗了，很多地方隨手一拍，就令人仿佛身處異國他鄉。

