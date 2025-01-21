文旅新探｜千米長宴年味濃

中評社北京1月21日電／據新華社報導，近日，記者親身體驗了重慶江津中山鎮千米長宴，撞上了一場熱鬧非凡、年味濃濃的團圓宴。



天麻麻亮的時候，古鎮牌坊前傳來陣陣笑聲，從牌坊到古鎮一公裡多的路上，兩邊樹枝上掛滿了絢麗的彩帶和各式燈籠，濃濃的年味撲面而來。順著青石板路前行，只見長長的宴席沿著街道蜿蜒，一張張大圓桌整齊排列，場面蔚為壯觀。



古鎮里，各家各戶廚房燈火通明，剁肉、切菜、擺盤，忙得熱火朝天。居民丁常財開了一家餐館，他一邊指揮著員工煮湯，一邊笑呵呵地說：“我們這個千米長宴特別講究，豬是才殺的本地土豬，吃起來讓人香掉嘴！蔬菜也是剛從地里摘的，水靈著呢。”



“千米長宴”是中山鎮流傳近千年的傳統民俗，每逢春節等重大傳統節日，古鎮居民就沿街設宴，邀請八方來客與本地居民一起品年味、享團圓。



“真豐盛啊，今天來的客人可有口福了，咱這一直是這麼多菜嗎？”記者忍不住發問。



忙著擺放桌簽的居民陽肆軍接過話茬：“哪能呦，雖說這長桌宴年年都在辦，但是以前食材有限。現在可不一樣嘍，家家戶戶都想把最好的東西拿出來，規模和菜品都是一年比一年豐盛。”



餐館幫廚陳啟輝也忍不住插話：“為了辦好長桌宴，我都在網上學了好幾招，保管今年菜的味道更好！”

