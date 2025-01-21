“兩新”政策加力擴圍，激發消費撬動市場

中評社北京1月21日電／據央視網報導，中國“兩新”政策不斷加力擴圍，手機、平板、智能手表等三類數碼產品補貼從20日開始實施，這將激發國內消費潛力，促進經濟增長。



中國政府日前宣布加大設備更新和消費品以舊換新支持力度，將享受以舊換新補貼的家電產品類別，由去年的八類擴大範圍至今年的12類，同時實施手機等數碼產品購新補貼。中國政府把大力提振消費列為2025年經濟工作的首要重點任務，中央財政已預下達2025年消費品以舊換新首批資金810億元，支持各地持續實施政策。分析認為，新政策旨在提振中國國內的需求和消費，兼顧社會公平性幫助中低收入家庭，同時對衝美國新政府可能加征關稅對中國出口造成的影響。



2024年中國以舊換新政策取得了積極效果，帶動汽車銷售額9200多億元，拉動家電產品消費近2700億元。今年將出台更多的支持性政策。此外，中國將增加超長期特別國債支持重點領域設備更新的資金規模，加大重點領域設備更新項目支持力度。將支持範圍進一步擴展至電子信息、安全生產、設施農業等領域，重點支持高端化、智能化、綠色化設備應用。分析認為，高科技和運輸設備製造等行業將因此受益，延續2024年的強勁發展勢頭。



中國加力擴圍“兩新”政策，專家指出，短期內，補貼政策的迅速落地將極大激發消費者的購買熱情，有望帶動相關產品銷量的快速增長，促進整個產業鏈的活躍與發展。長期來看，“兩新”政策有助於引導產業向更加環保、高效的方向發展，推動技術創新和產業升級。中國將在全球產業鏈中占據更有利的地位，提升整體競爭力，為經濟的可持續發展奠定堅實基礎。



中國近日推出覆蓋更廣範圍的以舊換新和消費補貼政策，相關人士表示，這是出於增加資金規模、擴大支持範圍、優化實施機制、放大撬動效應的考量。民眾反響熱烈，在短視頻平台上，相關的視頻播放量很高。專家稱，“兩新”政策對特定消費群體的刺激作用顯著，但在經濟結構調整過程中實現內需增長，仍需要更多的綜合性措施以及長期規劃。