12306：搶票“加速包”是噱頭不提速

中評社北京1月21日電／據央視網報導，“中國鐵路”微信公眾號1月21日發文稱，部分“搶票軟件”推出“加速包”服務，實質上是一種營銷噱頭，通過買短乘長、買長乘短、推薦不合理的換乘方案等方式，誘導旅客購票，無論是否購買“加速包”，均需通過鐵路12306系統排隊，如果被識別為異常訪問，速度反而更慢，這種行為不僅破壞了公平公正的購票環境，損害了旅客利益和乘車體驗，還會影響鐵路運輸安全秩序，請旅客朋友一定要通過鐵路官方渠道購票。



針對部分旅客反映一些“搶票軟件”存在加價搶票、捆綁銷售等問題，鐵路12306平台一直致力於維護公平公正的售票環境，從未與任何第三方平台機構有合作，未將票額分配給任何第三方平台發售，也沒有與任何第三方平台進行數據鏈接。一些“搶票軟件”推出的“加速包”服務，是營銷噱頭，實際上旅客加錢並不會提高購票速度。目前“搶票軟件”平台頁面上顯示的餘票數據，是從12306平台爬取頁面顯示的信息，再修改加工而成。當某車次列車車票售完後，12306平台上會顯示該車次售罄，但“搶票軟件”平台上顯示時將其更改為“有票”，實質是讓旅客“買長乘短”、“買短乘長”或“換座”（實質幫旅客候補購票），讓旅客多花錢“多買幾站”，或“少買幾站”上車補票。“搶票軟件”還會推薦不合理換乘方案，其平台顯示“有票”，但換乘時間極短，旅客極易“漏乘”錯過列車，不考慮旅客真實體驗。同時，“搶票軟件”在旅客購票過程中會保留用戶信息，不僅有附加費、捆綁銷售服務等“陷阱”，還可能存在個人信息洩露風險。



鐵路部門將實時監測分析預售票和候補購票數據，及時在具備條件的熱門方向和時段加大運力投放，增開臨時旅客列車、夜間高鐵。



