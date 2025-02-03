朱衛東：新形勢下運用法治方式“反獨促統”

中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東（中評社 林艷攝） 中評社香港2月3日電（記者 林艷）中國社會科學院台灣研究所所長朱衛東前不久在第十屆兩岸智庫學術論壇上發表觀點指出，政治問題法律化是解決台灣問題的必經步驟和必然趨勢。他指出，從戰略和長遠的角度看，“懲獨22條意見”絕不是嚇唬人的“稻草人”“紙老虎”，而是長牙帶刺的“狼牙棒”、懸在“台獨”分子頭上的達摩克利斯劍，為防範台海局勢惡變、維護台海和平穩定和民眾福祉設置了一條帶電的“高壓線”和防護墻。



朱衛東表示，台灣問題不僅是政治問題，也是法律問題。運用法治方式“反獨促統”推進兩岸關係，是解決台灣問題的重要方式，體現在兩岸交流、合作、對抗的多環節、各領域，貫穿於實現祖國統一的全過程。無論在統一前還是統一後，政治與法律都相生相伴，相輔相成，須臾不可分；無論在兩岸還是國際社會，圍繞涉台領域的法律鬥爭都十分複雜尖銳，一刻也未停止；無論統一方式是和平還是非和平，其最終的表現形式一定體現在法律層面的解決，政治問題法律化是解決台灣問題的必經步驟和必然趨勢。法治是治國理政的基本方式，也是現代國家治理和社會治理遵循的基本規律，推進全面依法治國和法治中國建設是中國共產黨治理國家的基本方略，解決台灣問題、實現國家統一也同樣遵循這一規律，列入這一方略中。



朱衛東指出，當下，中美戰略博弈持續、美國加力“遏華阻統”，賴清德上台加緊“倚美謀獨”、台美勾連加快“以法抗統謀獨”。他認為，在台海局勢愈益複雜嚴峻的新形勢下，須高度重視涉台法治工作，借鑒國際通行做法，更加注重以法治思維、法治方式和法治力量“反獨促統”，通過強化運用刑事司法手段精準懲治“台獨”頑固分子，為反分裂、反干涉重大現實鬥爭提供堅強法治保障，依法維護國家主權、安全和發展利益，捍衛一個中國原則的法理權威和法律尊嚴；不斷推進構建科學完備的“反獨促統”法律體系，使其發揮出越來越大的法治效能，這是新時代全面依法治國、依法“反獨促統”、實現民族復興的題中之義、必然要求和必由之路。

