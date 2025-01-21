從“養生喝熱水”開始的文化交融

外國網友按照中國網友建議為女兒製作“鹽蒸橙子”。（圖片來源：大公報） 中評社北京1月21日電／據大公報報導，曾經，保溫壺裡泡枸杞是中國人的養生標配。近日，中國社交平台迎來大批美國網民。在聽說他們“看病貴”後，中國網友便開始為他們的健康操上了心。除了勸導外國網友為了身體健康一定要喝熱水之外，甚至還祭出不少如“枸杞水”、“鹽蒸橙子”等食療偏方，教外國人養生。



於是，“聽勸”的外國網友，也逐漸感受了“喝熱水”的魅力。美國網民Matcha Me就在小紅書發布筆記，向中國網友交“養生作業”：“中國朋友們，因為你們，今天早上我喝了加了枸杞的溫水！”熱心的中國網友在評論建議：再加點菊花，單喝枸杞水容易上火。



曾幾何時，中國人出國旅遊為了喝到一口熱水，甚至會自帶折叠熱水壺，這引發以喝冷水為習慣的外國人的不理解。如今，在小紅書平台上，外國人關於“中國人為什麼喜歡喝熱水”的這個問題，終於得到了中國網友的詳細解答：喝熱水不僅衛生，還有助於養生。



從一杯溫熱的開水開始，外國朋友們第一次聽說、瞭解並親身體會了“中式養生法”的魅力。而這只是小紅書促成的這場中外民眾深入交流的一個縮影。文化的交融，往往就源自這些日常生活中的細微之處，中外之間的情誼，也如同熱水一般，漸漸升溫，愈發濃厚。