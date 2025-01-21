中國非遺借小紅書出圈出海

中評社北京1月21日電／據大公報報導，20日，TikTok在美國短暫關停後恢復服務，但因為TikTok關停引發的全球網民入駐中國社交平台小紅書的熱潮並沒有結束。有不少剛剛加入小紅書的外國網友明確表示，雖然TikTok“回來了”，但自己還是會繼續留在小紅書，“和中國新朋友在一起”。除了繼續瞭解中國民眾日常生活，中國網民製作展示的各類傳統文化，例如少數民族文化、非遺文化等，都令遠道而來的外國網民新奇不已。在小紅書，每一秒就有1個人搜索“非遺”，每一分鐘就有3篇非遺相關內容產生。善用短視頻的用戶為非遺傳承帶來了全新的傳播形式，傳統非遺文化以小紅書為窗口，再度揚帆出海。



TikTok“復活”“TikTok難民”不捨小紅書



在小紅書上，名為“荷裡寒”的漢服模特發布了一組妝造精致的展示中國朝代裝束的視頻，配上中英文字幕，引來中外網友圍觀。“太美了，絕對太美了，你們的文化令人驚嘆，傳統服飾也很棒！”“如果我來中國，我很想穿成那樣並拍照，我覺得真是太美了！”外國網友除了評論點贊，更曬出自己身著漢服拍攝的藝術照，尋找小紅書上的“同袍”（漢服愛好者的自稱）。



“我對中國民族文化的誤解消除了”



網友“搖鈴啊搖鈴兒”發布的中國少數民族服飾的視頻，也收穫了不少外國網友的贊嘆。來自納米比亞的網友評論表示“優雅，中國文化真的讓我驚嘆！”來自巴西的網友評論：“如此美麗悠久的文化應該受到尊重和欣賞。”有部分外國網民表示，自己曾經對中國的民族文化並不瞭解，甚至有一些誤解，中國網友則在評論區當起解說，詳細介紹中國的民族概況和民族政策。



網友“林又遲”發布了一條包含花絲鑲嵌、螺鈿、蔚縣剪紙、青花瓷等11種中國非遺技藝的集合視頻。作為一名集中展現國風美學、傳統文化的視頻博主，她表示：“多幸運有傳統文化來裝點我的春夏秋冬，從選題、策劃、拍攝、後期、剪輯，在這一個個過程中我反復確信，非遺的魅力已融入我的生活，而這五千年的文明擲地有聲，我們永遠可以相信中式審美，讓世界看見中國文化之美。”