凶徒伏法　以正義利劍守護大眾平安

中評社北京1月21日電／據大公報報導，去年11月廣東珠海越野車撞人案和江蘇無錫校園持刀傷人案的凶手，在1月20日同日被執行死刑。以法律的正義之劍嚴懲凶徒，告慰無辜逝者及其親人，也安撫大眾的焦慮和恐慌。



法治的力量，就在於守護正義，守護安全。兩起惡性刑事案件，以凶殘手段肆意剝奪他人生命，嚴重危害社會安全，挑戰法律底線和道德良知，影響極其惡劣。縱然有千萬種“事出有因”，都是不可原諒姑息的。依法予以嚴厲打擊懲處，形成強有力的威懾效應，減少惡性犯罪的發生，增強老百姓的安全感。



平安是老百姓的樸素願望，也是基本的民生福祉。建設人民安居樂業、社會安定有序的“平安中國”，是社會治理和國家治理的重要組成部分。夯實根基，築牢防線，大庇天下蒼生俱歡顔，是“平安中國”的最鮮明底色。



如今，凶徒伏法，但兩起案件留下的沉重嘆息、沉痛警示，卻依然縈繞。要更加重視源頭治理、預防為主，對容易走極端的“五失人員”（投資失敗、生活失意、關係失和、心理失衡、精神失常）群體，要更加精準有效地做好疏導工作。同時加強普法教育，進一步暢通學法、用法的渠道，既打造尊崇法律的氛圍，也讓法律切實管用。



這需要構建由政法部門、法律工作者、社區街道、專業義工、心理專家等組成的工作合力，健全心理服務和危機干預，著力化解矛盾糾紛，抓前端、治未病，防止“小問題”演變發酵成“大風險”，而決不能流於紙面功夫，閉目塞聽。特別是加強培訓專業化的社工人才，補足人才短板缺口，迫在眉睫。